История с избиением пса в лифте столичной многоэтажки получила продолжение Москвичка получила штраф за избиение собаки в лифте столичной многоэтажки

Жительница Москвы получила штраф за избиение собаки в лифте многоквартирного дома, сообщает столичная прокуратура. Пресс-служба уточнила, что пес не получил травм. Женщину привлекли к административной ответственности за жестокое обращение с питомцем, а также уклонение от вакцинации и регистрации домашних животных. Размер штрафа составил 13,5 тыс. рублей.

17 октября текущего года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в парадной жилого дома на Самаркандском бульваре, жестоко обращалась со своей собакой. Ее противоправные действия зафиксировали камеры наблюдения, установленные в лифте и парадной. Неравнодушные соседи обратились к правоохранителям, — говорится в публикации.

Ранее в станице Суворовской неизвестные жестоко пытали щенка. Шестимесячного пса нашли 4 декабря истощенным и обезвоженным. У него практически не было одного глаза. По словам зоозащитников, скорее всего, щенок был домашним, так как на теле обнаружился след от ошейника. Ветеринарам не удалось вернуть зрение животному. После лечения собаке начнут искать новых хозяев.