06 декабря 2025 в 12:15

Живодеры жестоко поиздевались над щенком и оставили его без глаз

В Ставропольском крае спасли безглазого щенка, над которым издевались живодеры

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В станице Суворовской неизвестные жестоко пытали щенка, рассказали KP.RU волонтеры. Шестимесячного пса нашли 4 декабря истощенным и обезвоженным. У него практически не было одного глаза, а второй был серьезно поврежден.

Специалисты с трудом доставили собаку в ветеринарную клинику, где ей сделали обезболивающие инъекции и обработали раны. Однако, несмотря на все усилия, зрение спасти не удалось.

По словам зоозащитников, на теле щенка обнаружен след от ошейника. Это говорит о том, что он был домашним. Щенок уже проявляет интерес к еде, хотя сейчас он получает лечение с помощью капельниц. Собаку планируют назвать Лаки и подобрать ей новых хозяев.

На данный момент в полицию не поступали заявления о произошедшем инциденте. Установить виновного может быть затруднительно из-за отсутствия видеонаблюдения на участке, где обнаружили пострадавшего пса.

Ранее в Верхней Пышме двое мужчин жестоко расправились с собакой, выстрелив в животное из ружья. Несмотря на попытки местных жителей спасти пса, пуля прошла через спинной мозг, и питомец погиб. Жители опасаются выходить на улицу, а дети отказываются гулять.

Ставропольский край
живодеры
щенки
издевательства
