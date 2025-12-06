В Госдуме попросили проверить все реабилитационные центры в России

Депутаты Госдумы обратились к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением провести проверки реабилитационных центров в стране, передает Telegram-канал Baza. Это связано с историями о незаконном удержании и пытках пациентов в некоторых частных рехабах.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов считает, что недостаток контроля позволяет частным реабилитационным центрам причинять вред пациентам вместо того, чтобы помогать им. Также лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что все методы лечения должны проходить независимую научную проверку на безопасность и эффективность. Кроме того, он подчеркнул необходимость тщательной проверки всех реабилитационных центров.

Для повышения качества работы реабилитационных центров предлагается их сертификация под эгидой Минздрава. В состав комиссии должны войти ведущие эксперты в соответствующих областях: наркологи, психиатры, клинические психологи, психотерапевты и специалисты по социальной работе.

Ранее психиатр Алексей Казанцев рассказал, что в 2010-х в России появились «мотивационные» реабилитационные центры, где пациентов удерживают в состоянии ломки для «ломки» психики. Они предлагают максимальную физическую нагрузку через трудотерапию и минимальную психологическую поддержку.