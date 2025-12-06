ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 17:47

В Госдуме попросили проверить все реабилитационные центры в России

Михаил Мурашко Михаил Мурашко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Депутаты Госдумы обратились к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением провести проверки реабилитационных центров в стране, передает Telegram-канал Baza. Это связано с историями о незаконном удержании и пытках пациентов в некоторых частных рехабах.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов считает, что недостаток контроля позволяет частным реабилитационным центрам причинять вред пациентам вместо того, чтобы помогать им. Также лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что все методы лечения должны проходить независимую научную проверку на безопасность и эффективность. Кроме того, он подчеркнул необходимость тщательной проверки всех реабилитационных центров.

Для повышения качества работы реабилитационных центров предлагается их сертификация под эгидой Минздрава. В состав комиссии должны войти ведущие эксперты в соответствующих областях: наркологи, психиатры, клинические психологи, психотерапевты и специалисты по социальной работе.

Ранее психиатр Алексей Казанцев рассказал, что в 2010-х в России появились «мотивационные» реабилитационные центры, где пациентов удерживают в состоянии ломки для «ломки» психики. Они предлагают максимальную физическую нагрузку через трудотерапию и минимальную психологическую поддержку.

Госдума
Минздрав
рехабы
проверки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин до смерти избил свою знакомую
Киркоров объяснил скандал с каменщиком его желанием попиариться
Как пережить похмелье: что делать, если утром очень плохо
В Британии заявили, что ИИ меняет воспитание детей
Бунт против королевской семьи? Атака на лондонский Тауэр, что известно
Главного тренера «Адмирала» отстранили от работы
Гладков: прилет неустановленного снаряда привел к перебоям электроснабжения
В России обнаружили древний артефакт
Жители Австрии вышли на улицы ради сохранения нейтралитета страны
Секрет нежности: засолка икры форели с растительным маслом
Раскрыто реальное число ударов по Херсонской ТЭЦ
Резолюция для правительства РФ: на ТИЭФ-2025 раскрыли главную цель форума
В 2026 году продажи чипов могут вырасти до $1 трлн
Россиянка во время рыбалки поймала пушистый «трофей»
В США перенесли дату выхода второй части легендарного мультфильма
Писатель Водолазкин назвал любимую книгу
Ученые выявили у собак опасную для человека клещевую инфекцию
Зеленский жалуется: «ответка» за «Грозный-Сити» повергла в шок Украину
Активисты с пирогом и заварным кремом устроили протест в Тауэре
Рабочий день в Wildberries закончился для юноши гибелью под лифтом
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ
Европа

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»
Семья и жизнь

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.