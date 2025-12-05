Нарколог рассказал, откуда взялись «методы лечения» в скандальных рехабах Нарколог Казанцев: в России работают так называемые «мотивационные» рехабы

В 2010-е годы в России появились так называемые «мотивационные» ребцентры, рассказал NEWS.ru психиатр, нарколог Алексей Казанцев, комментируя ситуацию с пытками в рехабах Подмосковья. Принцип их работы заключается в том, что пациента в период ломки удерживают силой и «ломают» его психику, пояснил эксперт. Он добавил, что подопечные таких центров получают максимум нагрузки в виде трудотерапии и минимум психологической поддержки.

Например, помню, с года 2010-го в Сибири, не хочу называть регион, [пациентов] приковывали наручниками, кормили водой, луком и чесноком, — напомнил врач.

По его словам, сотрудники таких рехабов считают, что чем тяжелее человек переносит абстиненцию (синдром отмены), тем быстрее он выздоравливает от зависимости. Психиатр отметил, что реабилитационные центры, в которых практикуют насилие якобы с целью исцеления, открываются один за другим.

Из них устроили какую-то зону, какой-то жестокий лагерь. Конечно, этого не имеет права делать никто. В этом, я думаю, разберутся, и виновные понесут наказание, — выразил надежду эксперт.

Накануне Следственный комитет предъявил обвинение директору и трем сотрудникам рехаба «Антонов PRO» в подмосковном Видном, где удерживали и пытали постояльцев. 5 декабря следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемых.