28 октября 2025 в 12:05

В России призвали «отменить» рэпера Icegergert после скандального концерта

Глава ФПБК Бородин призвал запретить рэперу Icegergert выступать в России

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рэперу Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт) необходимо запретить выступать в России после скандального концерта, во время которого он выкрикнул лозунг движения АУЕ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, время романтизации блатной романтики прошло и такая риторика недопустима для российских артистов.

У нас есть закон за пропаганду криминальных субкультур и уголовная ответственность за это. После таких выходок нужно привлекать к ответственности и больше не давать возможности вообще Icegergert где-то выступать. В том числе на сцене, радио и каких-то мероприятиях, — сказал Бородин.

Глава ФПБК призвал пропагандировать традиционные российские ценности и культуру, чтобы молодежь не подпадала под влияние навязанных западных ценностей. По его словам, массовые мероприятия, которые транслируют деструктивные установки, не имеют никакого отношения к культуре.

Люди, которые думают, что сегодня у нас блатная романтика является частью культуры, должны понять, что к культуре это никакого отношения не имеет, — заключил Бородин.

О скандале на концерте Icegergert ранее заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, это не первый случай, когда творчество артиста оказывается в центре внимания правоохранительных органов. Этим летом его песни уже проходили лингвистическую экспертизу на предмет пропаганды нацистской символики и наркотических веществ.

шоу-бизнес
артисты
скандалы
звезды
рэперы
Александрина Гуловская
А. Гуловская
