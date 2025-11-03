Стало известно о планах США запустить ядерного «Минитмена» Newsweek: США проведут первый после распоряжения Трампа запуск МБР

Американские военные запланировали первый с момента распоряжения президента Дональда Трампа испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III с ядерным боевым оснащением, сообщает Newsweek со ссылкой на навигационные уведомления. Отмечается, что запуск будет осуществлен с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.

По данным СМИ, ракета направится в сторону испытательного полигона на атолле Кваджалейн (Маршалловы острова) по траектории, аналогичной майским испытаниям. Тогда невооруженный снаряд преодолел около 6,7 тыс. километров над акваторией Тихого океана.

Это станет уже вторым испытанием стратегического вооружения за последние два месяца — в сентябре с подводных лодок ВМС США были запущены четыре ракеты Trident II D5 в Атлантическом океане.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что возможное проведение ядерных испытаний США заставит мир ощутить, какая катастрофа ждет человечество в случае реального глобального противостояния. Он выразил надежду, что лидеры стран Запада одумаются и перестанут создавать точки напряженности для избежания катастрофы.