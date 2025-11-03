Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 17:40

На границе Украины в Закарпатье появятся заграждения из-за попыток прорыва

Бетонные заграждения Бетонные заграждения Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Бетонные заграждения будут установлены в Закарпатской области Украины, заявил представитель Государственной пограничной службы страны Андрей Демченко. По его словам, которые передает ТСН, это необходимо для предотвращения попыток прорыва автомобилей через государственную границу. Данные конструкции призваны заставить автомобилистов снижать скорость.

Устанавливаются конструкции, которые заставляют транспорт снижать скорость, а также дополнительные инженерные элементы, призванные предотвратить попытки прорыва через линию контроля и повреждение пограничной инфраструктуры — в частности, шлагбаумов и ограждений, — сказал Демченко.

Он добавил, что в последнее время граждане все чаще пытаются прорваться через границу на автомобилях. В некоторых случаях им удавалось повредить заграждения. Помимо установки бетонных конструкций, были приняты и другие меры безопасности на дорогах.

Ранее украинский блогер Макс Рудада рассказал о побеге с Украины, чтобы избежать мобилизации. Он продал свой автомобиль и отправился в Закарпатскую область, откуда с помощью посредников успешно добрался до Румынии.

Украина
украинцы
границы
Закарпатье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Нижегородской области из-за электросамоката загорелась квартира
Появились кадры с места массового ДТП в Москве, где пострадал ребенок
В США бьют тревогу из-за комбинации «Хабаровска» и «Посейдона»
«Разрушит самооценку»: Малахов о воспитании восьмилетнего сына
Ссора с Лифановым, уход из «СашиТани», дети: куда пропал Алексей Климушкин
Как оплатить и не переплатить? Инструкция для оштрафованных в Воронеже
Гладков раскрыл масштабы новой атаки ВСУ на Белгородскую область
Названы последствия ударов «Кинжалами» по аэродромам ВСУ
«Подает себя как звезду»: стилист сравнила образы Товстик и Дибровой
Женщина заказала лекарства, а получила коробку с отрубленными пальцами
В Турции погиб российский парапланерист
«Результат доверия — гибель»: Зеленского предупредили о коварстве США
В США раскрыли, кто из важных персон страны может покинуть мир политики
В ГД назвали способ ускорить процесс мирного урегулирования на Украине
Лауреат Нобелевской премии мира призвала Трампа начать боевые действия
В Германии призвали протестовать против ядерных испытаний
Отец Маска назвал лучший город во всем мире
Провокационная надпись о Лувре засветилась на небоскребе в Екатеринбурге
На Западе дали один совет Украине для сохранения нации
Путин напугал Британию рассказами о «Хабаровске»
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.