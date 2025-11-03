На границе Украины в Закарпатье появятся заграждения из-за попыток прорыва

Бетонные заграждения будут установлены в Закарпатской области Украины, заявил представитель Государственной пограничной службы страны Андрей Демченко. По его словам, которые передает ТСН, это необходимо для предотвращения попыток прорыва автомобилей через государственную границу. Данные конструкции призваны заставить автомобилистов снижать скорость.

Устанавливаются конструкции, которые заставляют транспорт снижать скорость, а также дополнительные инженерные элементы, призванные предотвратить попытки прорыва через линию контроля и повреждение пограничной инфраструктуры — в частности, шлагбаумов и ограждений, — сказал Демченко.

Он добавил, что в последнее время граждане все чаще пытаются прорваться через границу на автомобилях. В некоторых случаях им удавалось повредить заграждения. Помимо установки бетонных конструкций, были приняты и другие меры безопасности на дорогах.

Ранее украинский блогер Макс Рудада рассказал о побеге с Украины, чтобы избежать мобилизации. Он продал свой автомобиль и отправился в Закарпатскую область, откуда с помощью посредников успешно добрался до Румынии.