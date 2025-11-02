Захарова высмеяла Пашиняна за слова о причастности КГБ к геноциду армян

Представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале высмеяла премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который обвинил в исторических проблемах турок и армян Комитет государственной безопасности СССР. Комментируя это высказывание, дипломат указала на явное хронологическое несоответствие.

КГБ создан в 1954 году. Геноцид армян в Османской империи начался в 1915 году, за практически 40 лет до создания КГБ, — подчеркнула Захарова.

Ранее Пашинян предложил в повседневных разговорах об армии страны использовать термин не «боеспособная», а «обороноспособная». По его словам, это нужно, чтобы дать понять, что Ереван не намерен решать задачи силой оружия за пределами республики.

До этого стало известно, что правительство Армении намерено вернуть в общественное пользование храмы, находящиеся на государственном балансе, но переданные Армянской апостольской церкви в безвозмездное пользование. Пашинян пояснил, что такие памятники архитектуры, как монастырь Ованаванк и ряд других культовых сооружений, юридически принадлежат государству.