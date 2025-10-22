У Армянской апостольской церкви могут отобрать храмы Пашинян заявил, что заберет у ААЦ государственные храмы

Правительство Армении намерено вернуть в общественное пользование храмы, находящиеся на государственном балансе, но переданные Армянской апостольской церкви в безвозмездное пользование, заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. Он пояснил, что такие памятники архитектуры, как монастырь Ованаванк и ряд других культовых сооружений, юридически принадлежат государству.

Есть такая тонкость, на которую хочу обратить внимание. <…> Если я правильно знаю, монастырь Ованаванк, так же, как и ряд других памятников, находятся на балансе правительства. Ряд церквей переданы в безвозмездное пользование Армянской апостольской церкви. <… > Есть все моральные и правовые [основания], чтобы мы эти памятники вернули обществу, — сказал политик.

Ранее политическое движение «По-нашему» заявило, что намерено отстранить от власти партию действующего премьер-министра Армении. На митинге в Ереване координатор движения Нарек Карапетян заявил, что достичь этой цели планируется через избирательный процесс. Он выразил уверенность, что при правильной организации кампании правящая партия не сможет сохранить власть на выборах 2026 года.

До этого десятки граждан собрались на митинге у посольства Армении в Москве, выражая протест против действий Пашиняна. Акция последовала за решением армянских властей признать архиепископа Микаэла Аджапахяна виновным в призывах к захвату власти.