27 октября 2025 в 16:40

Пашинян предложил изменить понятие боеспособной армии на обороноспособную

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил в повседневных разговорах об армии страны использовать термин не «боеспособная», а «обороноспособная». По его словам, которые приводит РИА Новости, это нужно, чтобы дать понять, что Ереван не намерен решать задачи силой оружия за пределами республики.

Для нас очень важно подчеркнуть в этом контексте, что армянская армия должна быть обороноспособной, то есть должна быть способна защитить территориальную целостность Армении, суверенитет, безопасность граждан Армении, — заявил Пашинян.

Ранее Пашинян заявил, что у армянских компаний нет права называть свой бренди коньяком. По его словам, так называется только напиток, производимый во французском департаменте Шаранта (регион Новая Аквитания), и данное наименование является нематериальной ценностью Пятой республики.

До этого замминистра иностранных дел Великобритании Стивен Даути заявил, что страна снимет спустя более чем 30 лет эмбарго на поставки оружия в Армению и Азербайджан. На сайте правительства указано, что решение было принято на фоне прогресса в урегулировании между сторонами.

