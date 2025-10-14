Британия сняла 30-летнее эмбарго на поставку оружия в Армению и Азербайджан

Замминистра иностранных дел Великобритании Стивен Даути заявил, что страна снимет спустя более чем 30 лет эмбарго на поставки оружия в Армению и Азербайджан. На сайте правительства указано, что решение было принято на фоне прогресса в урегулировании между сторонами.

Учитывая значительный прогресс, достигнутый в деле установления мира <…> Великобритания считает, что <…> эмбарго на поставки оружия <…> утратило свою актуальность. Поэтому Великобритания полностью снимет эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану, — сообщил Даути.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян подтвердил, что после продолжительного конфликта между Ереваном и Баку установлен мир. Он поблагодарил коллег из СНГ за поддержку мирной повестки.

Кроме того, Пашинян признал, что Армении и Азербайджану еще предстоит наладить взаимную торговлю, а также экономические и политические связи. Он уточнил, что вопросы повестки дня двух стран еще не исчерпаны. Премьер добавлял, что установленный мир дает ему уверенность в постепенном разрешении всех вопросов.