Пашинян назвал задачу, которую надо решить Армении и Азербайджану

Пашинян назвал задачу, которую надо решить Армении и Азербайджану Пашинян заявил, что Армении и Азербайджану предстоит наладить взаимную торговлю

Еревану и Баку предстоит наладить взаимную торговлю, а также экономические и политические связи, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. На саммите СНГ в Душанбе политик отметил, что установившийся мир не означает, что вопросы повестки дня двух стран исчерпаны, передает РИА Новости.

Нам еще предстоит наладить взаимную торговлю, экономические, политические, культурные связи, решать гуманитарные вопросы, и это непростая задача, — подчеркнул Пашинян.

Премьер Армении добавил, что установленный мир дает ему уверенность в постепенном разрешении всех вопросов. Помимо Пашиняна в саммите СНГ участвуют лидеры России, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Ранее таджикистанский президент Эмомали Рахмон поприветствовал участников торжественной встречи. Глава республики отметил, что всегда рад принимать партнеров и друзей из СНГ, с которыми Таджикистан объединяют общие интересы и стремление развивать сотрудничество.