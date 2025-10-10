Пашинян подтвердил мир между Ереваном и Баку

После продолжительного конфликта между Ереваном и Баку установлен мир, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления на встрече Совета глав государств СНГ в узком составе, выступление политика опубликовано в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Пашинян также поблагодарил коллег из содружества за поддержку мирной повестки.

С удовлетворением хочу констатировать, что после многих лет конфликта между Арменией и Азербайджаном установлен мир. И ключевым, базисным в этом процессе стал основополагающий документ СНГ — Алма-Атинская декларация от 1991 года, — сказал армянский премьер.

Ранее генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев рассказал, что диалог президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении на полях саммита содружества в Душанбе касался вопросов движения государств на пути к миру. По его словам, общение лидеров прошло в теплом ключе.

Сам же Пашинян признал, что Еревану и Баку еще предстоит наладить взаимную торговлю, а также экономические и политические связи. Он признал, что вопросы повестки дня двух стран еще не исчерпаны.