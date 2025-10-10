Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 16:26

Пашинян подтвердил мир между Ереваном и Баку

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: kremlin.ru

После продолжительного конфликта между Ереваном и Баку установлен мир, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления на встрече Совета глав государств СНГ в узком составе, выступление политика опубликовано в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Пашинян также поблагодарил коллег из содружества за поддержку мирной повестки.

С удовлетворением хочу констатировать, что после многих лет конфликта между Арменией и Азербайджаном установлен мир. И ключевым, базисным в этом процессе стал основополагающий документ СНГ — Алма-Атинская декларация от 1991 года, — сказал армянский премьер.

Ранее генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев рассказал, что диалог президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении на полях саммита содружества в Душанбе касался вопросов движения государств на пути к миру. По его словам, общение лидеров прошло в теплом ключе.

Сам же Пашинян признал, что Еревану и Баку еще предстоит наладить взаимную торговлю, а также экономические и политические связи. Он признал, что вопросы повестки дня двух стран еще не исчерпаны.

Армения
Никол Пашинян
Баку
Ереван
Азербайджан
СНГ
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ценник российского футболиста из ПСЖ упал на €2 млн
Первый канал представит премьеру нового сезона вечернего шоу «Эксклюзив»
Признают погибшими? Что нового известно о пропаже семьи Усольцевых в тайге
«Испытываю неприязнь»: доктор Мясников назвал самый ненавистный диагноз
Развод с Джиганом, измены, четверо детей и коза: как живет Оксана Самойлова
На Кубани обрушилась стена интерната
В Госдуме объяснили, почему Трамп не получил Нобелевскую премию мира
Собянин раскрыл, когда на месте монорельса в Москве появится новый парк
Россиянка задушила пожилую мать в ее доме
«Не до такой степени»: Збруев впервые вышел на связь после госпитализации
«Зима будет долгой, блэкаут будет»: украинцам пообещали непростые времена
Звезда «Счастливого человека» скончалась в возрасте 79 лет
Стало известно, стоит ли ждать от США поставок мощного оружия Украине
Путин объяснил, почему отметил день рождения в кругу военных
«Это только начало»: киевским депутатам пообещали проблемы хуже блэкаута
Умер легендарный солист рок-группы Moody Blues
Никас Сафронов опроверг слухи о болезни
Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Военный эксперт оценил последствия блэкаута на Украине для ВС России
Жители одного из московских домов пожаловались на нашествие крыс и комаров
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.