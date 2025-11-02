Картошку больше не жарю, нашла рецепт проще. Мой ужин из 4 ингредиентов сводит всех с ума — очень вкусный и простой

Картошку больше не жарю! Открыла для себя потрясающий способ готовить ее в духовке с курицей и грибами. Получается такое ароматное, сочное жаркое с хрустящей корочкой, что все домочадцы сходят с ума! Картофель пропитывается соками курицы и грибов, становится нежным внутри и золотистым снаружи. А какой запах стоит на кухне! Это блюдо идеально для занятых хозяек — подготовил продукты, отправил в духовку и занимаешься своими делами. При этом выглядит жаркое очень аппетитно, прямо как из ресторана деревенской кухни.

Вам понадобится: 1 кг картофеля, 500 г куриного филе, 300 г шампиньонов, 4 ст. л. сметаны, соль, перец, прованские травы. Картофель очистите и нарежьте крупными дольками. Курицу порубите на кусочки, грибы — пластинками. На большом противне смешайте все ингредиенты, добавьте сметану, масло и специи. Тщательно перемешайте руками, чтобы все покрылось соусом. Равномерно распределите по противню и запекайте 40–50 минут при 200°C до румяной корочки. Периодически помешивайте, чтобы все пропеклось равномерно. Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью.

