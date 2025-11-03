Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 02:37

Российские силы проводят зачистку в Красноармейске

Пушилин: российские военные перемалывают украинские силы в Красноармейске

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о продолжении активных боевых действий в районе Красноармейска (Покровска). По его словам, опубликованным в Telegram-канале, российские военные подразделения проводят операцию по зачистке города и наносят значительные потери вооруженным формированиям Украины.

На протяжении дня и на протяжении ночного времени наши бойцы ведут зачистку и перемалывают противника, а противник, судя по всему, концентрируется не на удержании каких-то позиций, а в большей степени на том, чтобы деблокироваться и иметь возможность выйти из окружения, — указал Пушилин.

Красноармейск являлся ключевым транспортным узлом в системе снабжения украинских подразделений в Донбассе. Через этот город осуществлялась значительная часть логистических маршрутов для подвоза подкреплений и боеприпасов. Министерство обороны России уже информировало о начале массовой сдачи в плен окруженных украинских военнослужащих, которые подтверждают тяжелое положение в блокированном городе.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что попытки Вооруженных сил Украины деблокировать Красноармейск закончатся провалом украинской армии на других участках фронта. По его мнению, украинские войска могут попробовать перебросить резервы с других направлений, но это не только не остановит продвижение ВС РФ, но и откроет путь российской армии под Харьковом и в Запорожской области.

Денис Пушилин
ВСУ
Красноармейск
операции
