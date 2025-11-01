Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025

Курицу больше не жарю, готовлю гедлибже по-кабардински. Кремовые бедрышки в сметанном соусе — вкусно и просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знаешь, что нужно уставшему человеку после долгого дня? Простое, душевное блюдо, которое готовится почти само. Курица в сметанном соусе — это как раз такая история. Нежное мясо в кремовом, тающем во рту соусе, с легкой перчинкой и ароматом чеснока. Это тот самый вкус, который напоминает о детстве и бабушкиных обедах. Готовится все в одной сковороде, пахнет на всю кухню так, что слюнки текут, а результат всегда получается сочным, нежным и по-настоящему домашним. Идеально с пюре, гречкой или просто с кусочком хлеба, чтобы в соусе обмакнуть.

Тебе понадобится: 500 г куриного филе, 1 большая луковица, 2 зубчика чеснока, 250 г сметаны, 2 ст. л. муки, соль, перец, паприка, растительное масло для жарки. Курицу нарежь небольшими кусочками, посоли, поперчи, обваляй в муке и обжарь на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки. Выложи курицу на тарелку. В ту же сковороду брось нарезанный полукольцами лук, обжарь до прозрачности. Верни курицу к луку. Чеснок пропусти через пресс, смешай со сметаной, паприкой и парой столовых ложек воды. Залей курицу сметанным соусом, доведи до кипения, убавь огонь и туши под крышкой 15–20 минут. В конце попробуй, нужно ли еще посолить. Подавай сразу, посыпав свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Мария Левицкая
М. Левицкая
