02 ноября 2025 в 09:35

Хрустящие картофельные палочки с чесноком. Без тонны масла и жира. Макаю в сырный соус — объедение!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы думаете, что картошка — это скучно, вы просто не пробовали эти хрустящие палочки! Они стали настоящим открытием в моей кухне — золотистые, ароматные, с хрустом, как у лучшего фастфуда, но в сто раз вкуснее и без лишнего масла. А когда макаешь их в сырный соус… это просто объедение! Мои домашние теперь требуют их вместо чипсов и сухариков. Готовятся они элементарно, а съедаются мгновенно. Это идеальная закуска к пиву, перекус для детей или просто вкусный способ разнообразить ужин.

Вам понадобится 4 крупные картофелины, 3 столовые ложки растительного масла, 4 зубчика чеснока, 1 чайная ложка паприки, соль, перец по вкусу. Для сырного соуса: 100 г твердого сыра, 200 г сметаны, 2 зубчика чеснока, зелень. Картошку тщательно моем и нарезаем длинными брусочками толщиной около 1 см. Не очищаем — в кожуре они получаются особенно хрустящими! Складываем в миску, добавляем масло, пропущенный через пресс чеснок, паприку, соль и перец. Руками перемешиваем, чтобы все палочки покрылись специями. Раскладываем на противне в один слой. Выпекаем 25–30 минут при 200 °C до румяной корочки. Для соуса натираем сыр, смешиваем со сметаной, добавляем измельченный чеснок и зелень. Подаем палочки сразу из духовки с ароматным соусом!

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

