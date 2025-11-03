Американский фигурист Малинин обновил мировой рекорд

Американский фигурист Илья Малинин одержал победу на этапе Гран-при в Канаде, установив новый мировой рекорд в произвольной программе. Спортсмен получил за свое выступление 228,97 балла, превзойдя собственное предыдущее достижение, которое составляло 227,79 балла и было установлено на чемпионате мира 2024 года.

По сумме двух программ 20-летний фигурист набрал 333,81 балла. Это является вторым результатом в истории фигурного катания. Абсолютный мировой рекорд по сумме двух программ продолжает удерживать другой американский фигурист Натан Чен с результатом 335,30 балла.

Малинин является двукратным чемпионом мира (2024, 2025 годы) и бронзовым призером мирового первенства 2023 года. Спортсмен вошел в историю фигурного катания как первый фигурист, исполнивший на международных соревнованиях четверной аксель — наиболее сложный элемент согласно системе оценок Международного союза конькобежцев.

Ранее сообщалось, что российский баскетболист Егор Демин, играющий за «Бруклин Нетс», стал первым игроком в НБА, который совершал только трехочковые попытки в первых четырех матчах в лиге. При этом не было выполнено ни одного броска со средней дистанции или из-под кольца.