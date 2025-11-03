«Любимый спортсмен»: Успенская поздравила Плющенко с днем рождения

Певица Любовь Успенская в разговоре с NEWS.ru поздравила олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко с днем рождения. Спортсмену 3 ноября исполнилось 43 года. Успенская рассказала, как впервые увидела выступление юного фигуриста.

Я просто влюбилась в Женечку, как в юного, но уже подающего большие надежды спортсмена. Я вообще люблю фигурное катание, а он меня еще больше затянул в эту любовь. Я начала следить за его историей, хотя до этого никогда раньше не интересовалась никакими биографиями фигуристов. У него была непростая жизнь, — сказала Успенская.

Певица напомнила, как юный Плющенко переехал один в Санкт-Петербург, потому что у родителей не было финансовых возможностей для поездки с ним. Успенская рассказала, что фигурист вынужден был жить в коммуналке.

Женя приехал в Питер, понимая, что ему нужно развиваться и становиться большим спортсменом. Он жил один в какой-то квартире в коммуналке. Я знаю о том, что там были крысы. Женечка, маленький мальчик, пережил все это, и я еще больше его полюбила и гордилась тем, что у меня такой любимый спортсмен. Он для меня всегда был номер один, — призналась Успенская.

Ранее сын Плющенко Александр стал победителем турнира в подмосковном Наро-Фоминске. Молодой спортсмен выступал в первом разряде среди юношей и оказался единственным участником в своей категории.