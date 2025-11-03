Очевидцы сообщили о серии взрывов в Саратовской области SHOT: силы ПВО работают над территориями Саратова и Энгельса

Telegram-канал SHOT проинформировал, что в Саратовской области отмечаются попытки атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Канал со ссылкой на местных жителей сообщил, что в Саратове и Энгельсе гремят сирены воздушной тревоги и работают системы противовоздушной обороны. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

По предварительным данным SHOT, в ходе отражения налета уже уничтожено несколько воздушных целей. Согласно информации, полученной каналом от жителей, мощные взрывы в ночном небе начали раздаваться приблизительно в час ночи и с различной периодичностью продолжаются в настоящее время.

SHOT уточнил, что звуки пролета беспилотников и хлопки работы ПВО также фиксируются жителями Балаковского и Калининского районов области. Официальные данные о возможных последствиях атаки пока не поступали.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко отмечал, что в международном аэропорту Саратова (Гагарин) были введены временные ограничения на выполнение авиационных операций. Решение распространяется на прием и выпуск всех воздушных судов, выполняющих рейсы через воздушную гавань регионального центра.