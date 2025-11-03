Обжариваю баклажаны в панировке — вкуснее, чем мясо!

Ароматные баклажаны в панировке — это блюдо, которое невозможно не полюбить. Снаружи — хрустящая золотистая корочка, внутри — нежная мякоть с легкой сливочной текстурой. Готовится просто, а результат впечатляет даже тех, кто обычно не ест баклажаны.

Для приготовления понадобятся 2 средних баклажана, 2 яйца, 4 столовые ложки муки, 5 столовых ложек панировочных сухарей, соль, перец и немного растительного масла для жарки.

Баклажаны нарезают кружочками толщиной около сантиметра, слегка присаливают и оставляют на 10–15 минут, чтобы ушла горечь. Затем промакивают бумажным полотенцем. В одной миске взбивают яйца, в другую насыпают муку, а в третью — сухари. Каждый ломтик поочередно обваливают в муке, затем в яйце и сухарях — получается плотная панировка, которая сохранит сочность овощей.

Разогревают сковороду, наливают немного масла и обжаривают баклажаны в панировке с двух сторон до золотистой корочки, примерно по 2-3 минуты с каждой стороны. Готовые кружочки выкладывают на бумажные салфетки, чтобы убрать лишний жир.

Получаются невероятно аппетитные, хрустящие жареные баклажаны, которые хороши и в горячем, и в холодном виде. Их можно подавать со сметанным или чесночным соусом — вкус будет просто великолепный.

