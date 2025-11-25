Вместо обычной картошки готовлю эти сочные зразы — сытный ужин на скорую руку: эти котлетки сметают с тарелок

Эти зразы хороши и как самостоятельное блюдо со сметаной, и как гарнир. Их можно подать на ужин, взять с собой на пикник или разогреть на следующий день — они все равно будут вкусными.

Для зраз мне понадобится: картофель (1 кг), яйцо (1 шт.), мука (3 ст. л.), соль, перец. Для начинки: вареные яйца (4 шт.), зеленый лук (пучок), сливочное масло (30 г).

Картофель очищаю, отвариваю до готовности и сливаю воду полностью. Разминаю его в пюре без добавления молока или масла. Даю пюре полностью остыть — это важно, иначе яйцо может свернуться. В остывшее пюре добавляю сырое яйцо, муку, соль и перец. Тщательно вымешиваю до однородной пластичной массы. Для начинки мелко рублю вареные яйца и зеленый лук, добавляю размягченное сливочное масло и перемешиваю. Масло сделает начинку более нежной и сочной. Разделяю картофельную массу на равные части. Из каждой части формирую толстую лепешку. В центр кладу около столовой ложки начинки. Аккуратно защипываю края, формируя овальную или круглую котлетку, и хорошо прижимаю шов, чтобы он не разошелся при жарке. Обжариваю зразы на хорошо разогретом растительном масле на среднем огне до румяной золотистой корочки с обеих сторон. Подаю сразу же, со сметаной или своим любимым соусом.

