День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 12:16

Вместо обычной картошки готовлю эти сочные зразы — сытный ужин на скорую руку: эти котлетки сметают с тарелок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти зразы хороши и как самостоятельное блюдо со сметаной, и как гарнир. Их можно подать на ужин, взять с собой на пикник или разогреть на следующий день — они все равно будут вкусными.

Для зраз мне понадобится: картофель (1 кг), яйцо (1 шт.), мука (3 ст. л.), соль, перец. Для начинки: вареные яйца (4 шт.), зеленый лук (пучок), сливочное масло (30 г).

Картофель очищаю, отвариваю до готовности и сливаю воду полностью. Разминаю его в пюре без добавления молока или масла. Даю пюре полностью остыть — это важно, иначе яйцо может свернуться. В остывшее пюре добавляю сырое яйцо, муку, соль и перец. Тщательно вымешиваю до однородной пластичной массы. Для начинки мелко рублю вареные яйца и зеленый лук, добавляю размягченное сливочное масло и перемешиваю. Масло сделает начинку более нежной и сочной. Разделяю картофельную массу на равные части. Из каждой части формирую толстую лепешку. В центр кладу около столовой ложки начинки. Аккуратно защипываю края, формируя овальную или круглую котлетку, и хорошо прижимаю шов, чтобы он не разошелся при жарке. Обжариваю зразы на хорошо разогретом растительном масле на среднем огне до румяной золотистой корочки с обеих сторон. Подаю сразу же, со сметаной или своим любимым соусом.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

Проверено редакцией
Читайте также
Быстрая овощная намазка для закусок: простой рецепт из трех ингредиентов, который спасает, когда гости уже на пороге
Общество
Быстрая овощная намазка для закусок: простой рецепт из трех ингредиентов, который спасает, когда гости уже на пороге
Хрустящие чуду на завтрак — готовлю с тыквой и без капли мяса: вкуснота из Дагестана
Общество
Хрустящие чуду на завтрак — готовлю с тыквой и без капли мяса: вкуснота из Дагестана
К чему снится застолье: важные детали и скрытый смысл сна
Семья и жизнь
К чему снится застолье: важные детали и скрытый смысл сна
Ресторанный цезарь с креветками дома — проще не бывает
Семья и жизнь
Ресторанный цезарь с креветками дома — проще не бывает
Сытная и простая закуска по любому поводу! Златиборска пита: сербский слоеный пирог тягучим сыром
Общество
Сытная и простая закуска по любому поводу! Златиборска пита: сербский слоеный пирог тягучим сыром
еда
рецепты
картофель
яйца
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа дата рассмотрения дела Акунина
«Нормальный и правильный»: член СПЧ о законопроекте про сталкинг
В Минобороны раскрыли, как ВС России выбивают противника в ДНР
В Минобороны оценили потери ВСУ за минувшие сутки
ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
Невролог перечислил лучшие позы для сна
Россиян снова поджидает магнитная буря
«Дай бог»: в РСПП дали прогноз по ключевой ставке
Российские военные освободили новый населенный пункт в Донбассе
Российские ПВО сбили за сутки более 400 дронов ВСУ
Экс-глава района Кубани останется под стражей до конца декабря
«Удар в сердце веры»: в России резко отреагировали на попытку поджечь храм
Экс-участник «Дома-2» заработал на россиянах в ОАЭ баснословную сумму
Названо направление, на котором начали играть мошенники
День сапожника 26 ноября: история и традиции праздника
Швеция столкнулась с резким наплывом молодых мигрантов с Украины
Более 40 тыс. человек пострадали на Филиппинах из-за мощного циклона
Россиянину вынесли приговор за торговлю оружием
Тунберг запретили въезд в Венецию после выходки с зеленой краской
Американскому чемпиону UFC дали квартиру в Чечне
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.