День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 13:12

Праздничный салат из трех ингредиентов, который собирают первым: простой рецепт с печенью, огурчиками и сладковатым луком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда вокруг загораются новогодние огни, хочется упростить подготовку и оставить себе больше времени для приятных моментов. Необязательно собирать сложные салаты слоями — есть быстрые варианты, которые радуют с первого укуса и выглядят по-домашнему щедро.

Для этого салата понадобится минимум продуктов: лук репчатый — 5 шт. (480 г), маринованные огурчики — 6 шт. (400 г), печень любая — 700 г, а также соль, перец и немного майонеза для заправки.

Лук нарежьте четвертинками колец и обжарьте до мягкости. Огурцы нарежьте тонкими брусочками и слегка прогрейте на той же сковороде. Печень отварите в подсоленной воде, остудите и нарежьте теми же полосками. Лишнее масло с лука дайте стечь через сито. Соедините все три ингредиента в миске, добавьте немного майонеза, посолите и поперчите по вкусу. Перед подачей посыпьте зеленым луком — салат получится сочным, ароматным и очень праздничным.

Оказывается, для красной икры есть недорогая и вкусная замена. Речь идет об аппетитной рыбной намазке на основе свеклы, которая исчезнет со стола в мгновение ока!

Проверено редакцией
Читайте также
Бисквитный торт «Нежность» на новогодний стол — вкуснее всяких Наполеонов! Нежные коржи и сливочный крем
Общество
Бисквитный торт «Нежность» на новогодний стол — вкуснее всяких Наполеонов! Нежные коржи и сливочный крем
Вкуснее любых салатов. Улетные закусочные слойки со шпротами — 4 ингредиента и минута на сборку
Общество
Вкуснее любых салатов. Улетные закусочные слойки со шпротами — 4 ингредиента и минута на сборку
К чему снится застолье: важные детали и скрытый смысл сна
Семья и жизнь
К чему снится застолье: важные детали и скрытый смысл сна
Ресторанный цезарь с креветками дома — проще не бывает
Семья и жизнь
Ресторанный цезарь с креветками дома — проще не бывает
Вкуснее и нежнее нашего медовика. Медуолис — старинный литовский рецепт: получается очень нежно и вкусно
Общество
Вкуснее и нежнее нашего медовика. Медуолис — старинный литовский рецепт: получается очень нежно и вкусно
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
Праздничный салат из трех ингредиентов, который собирают первым: простой рецепт с печенью, огурчиками и сладковатым луком Когда вокруг загораются новогодние огни, хочется упростить подготовку и оставить себе больше времени для приятных моментов. Необязательно собирать сложные салаты слоями — есть быстрые варианты, которые радуют с первого укуса и выглядят по-домашнему щедро.
лук репчатый — 5 шт.
маринованные огурчики — 6 шт.
печень любая — 700 г
также соль, перец
немного майонеза для заправки
>
Лук нарежьте четвертинками колец и обжарьте до мягкости. Огурцы нарежьте тонкими брусочками и слегка прогрейте на той же сковороде.
Печень отварите в подсоленной воде, остудите и нарежьте теми же полосками. Лишнее масло с лука дайте стечь через сито.
Соедините все три ингредиента в миске, добавьте немного майонеза, посолите и поперчите по вкусу.
Перед подачей посыпьте зеленым луком — салат получится сочным, ароматным и очень праздничным.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финляндия строит забор в метре от границы с Россией
Астроном рассказал о приближении межзвездного объекта к Земле
PR-директор Птахи ответила на слухи об аресте недвижимости рэпера
Сечин завершил речь в Пекине китайской философией и советской историей
Группа компаний «О'Кей» продала одноименную сеть магазинов
В Совфеде оценили возможность возврата статьи за тунеядство в России
Дарья Мороз удивила поклонников радикальным изменением имиджа
Адвокат оценил шансы племянниц Жириновского на возвращение имущества
Макрон испугался баллистических ракет России
Появились новые подробности о расследовании НАБУ на Украине
Погода в Москве в среду, 26 ноября: ждать ли сильного холода и снегопада
Секс-символ фигурного катания: самые яркие образы Туктамышевой
В США узнали о звонках разгневанных европейских чиновников Рубио
«Провальная политика»: Лавров объяснил выходки европейских соседей
Лавров поделился подробностями о контактах России и США
«Не сливать»: Лавров объяснил, как работает российская дипломатия
В МО озвучили, какой «бонус» получили ВС РФ после освобождения Иванополья
Фекальный сталкер из Москвы остался безнаказанным
Жертвы в Таганроге, тактика стаи, теракт в храме: ВСУ атакуют РФ 25 ноября
Адвокат раскрыл, могут ли наказать пенсионеров-мошенников за схемы с жильем
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Салат «Королевская мимоза»: новогодний рулет с сюрпризом — готовится заранее, освобождая время в праздничный вечер
Общество

Салат «Королевская мимоза»: новогодний рулет с сюрпризом — готовится заранее, освобождая время в праздничный вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.