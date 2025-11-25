Праздничный салат из трех ингредиентов, который собирают первым: простой рецепт с печенью, огурчиками и сладковатым луком

Праздничный салат из трех ингредиентов, который собирают первым: простой рецепт с печенью, огурчиками и сладковатым луком

Когда вокруг загораются новогодние огни, хочется упростить подготовку и оставить себе больше времени для приятных моментов. Необязательно собирать сложные салаты слоями — есть быстрые варианты, которые радуют с первого укуса и выглядят по-домашнему щедро.

Для этого салата понадобится минимум продуктов: лук репчатый — 5 шт. (480 г), маринованные огурчики — 6 шт. (400 г), печень любая — 700 г, а также соль, перец и немного майонеза для заправки.

Лук нарежьте четвертинками колец и обжарьте до мягкости. Огурцы нарежьте тонкими брусочками и слегка прогрейте на той же сковороде. Печень отварите в подсоленной воде, остудите и нарежьте теми же полосками. Лишнее масло с лука дайте стечь через сито. Соедините все три ингредиента в миске, добавьте немного майонеза, посолите и поперчите по вкусу. Перед подачей посыпьте зеленым луком — салат получится сочным, ароматным и очень праздничным.

Оказывается, для красной икры есть недорогая и вкусная замена. Речь идет об аппетитной рыбной намазке на основе свеклы, которая исчезнет со стола в мгновение ока!