Вкуснее любых салатов. Улетные закусочные слойки со шпротами — 4 ингредиента и минута на сборку

Вкуснее любых салатов. Улетные закусочные слойки со шпротами — 4 ингредиента и минута на сборку
Когда хочется удивить гостей не только вкусом, но и оригинальной подачей, на помощь приходят простые, но эффектные рецепты. Эти «змейки» со шпротами — именно та закуска, которая станет главной темой разговора за праздничным столом. Хрустящие трубочки из слоеного теста с ароматными шпротами и свежим салатом выглядят так, будто их готовил профессиональный повар, хотя на деле их создание под силу даже новичку. Если у вас нет специальных металлических конусов, не беда — их легко сделать из фольги, свернув ее в несколько слоев. Эта закуска идеально подходит к шампанскому и легким белым винам, создавая то самое праздничное настроение.

Для приготовления вам понадобится: 200 г слоеного дрожжевого теста, 1 банка шпрот (100 г), 2-3 листа салата и 1 желток для смазывания. Разморозьте тесто и нарежьте его полосками шириной около 1,5-2 см. Плотно обмотайте этими полосками металлические конусы или свернутые из фольги трубочки, тщательно залепив края. Выложите будущие «змейки» на противень с пергаментом, смажьте взбитым желтком для золотистой корочки и выпекайте в разогретой до 180°C духовке 15-20 минут. Дайте заготовкам полностью остыть, чтобы они стали хрустящими, и только потом аккуратно извлеките конусы. В каждую трубочку положите по 1-2 шпроты, украсьте небольшим кусочком салатного листа — и ваша изысканная закуска готова!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.

