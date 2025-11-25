День матери
25 ноября 2025 в 13:28

Из всех закусок этот салат улетит первым: готовим с сыром-косичкой — ничего варить не нужно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот салат из всех закусок улетит со стола первым. Готовим с сыром-косичкой за 5 минут. Для него даже не нужно ничего варить! Это невероятный микс острого, сладкого и соленого.

Вам понадобится: 200 г готовой моркови по-корейски, 1 банка консервированной кукурузы, 150 г сыра косичка, 2-3 столовые ложки майонеза и упаковка ваших любимых сухариков. Сыр косичку нарежьте небольшими кусочками, смешайте в миске с морковью по-корейски и кукурузой, из которой предварительно слейте жидкость. Заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Сухарики добавьте прямо перед подачей, чтобы они сохранили свой хруст.

Это идеальная закуска, которая мгновенно исчезает со стола и покоряет сердца своей простотой и насыщенным вкусом. Обязательно попробуйте!

Ранее стало известно, как приготовить салат «Адреналин» с колбасой и огурчиками — для тех, кто любит побыстрее. Вкуснее оливье!

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
