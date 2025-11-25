День матери
Курочка по рецепту из Финляндии — такой сочной еще не пробовали: запекаю так и получаю вкуснейший ужин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Это блюдо стало моим спасением, когда совсем нет сил стоять у плиты. Все готовится в одной форме, а получается невероятно сочно и ароматно. Минимум усилий — максимум удовольствия.

Для этого простого и вкусного блюда мне понадобится: куриные грудки (2 шт.), сметана (200 г), крупный помидор (1 шт.), твердый сыр (150 г), соль, перец, прованские травы.

Куриные грудки разрезаю вдоль пополам, чтобы получилось 4 тонких филе. Слегка отбиваю их через пищевую пленку — это важно для равномерного приготовления и сочности. Получившиеся отбивные солю, перчу с обеих сторон и выкладываю в форму для запекания. Сметану смешиваю с прованскими травами и густо смазываю ею каждую куриную порцию. Помидор нарезаю тонкими кружочками и раскладываю поверх сметанного слоя. Сыр натираю на крупной терке и обильно посыпаю им будущее блюдо. Отправляю форму в разогретую до 200°C духовку на 25-30 минут. Ориентируюсь на золотистую сырную корочку. Подаю горячей с любым гарниром: рис, гречка или свежие овощи отлично дополнят нежную курицу.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

