Буду готовить на Новый год за 10 минут: обалденный салат без варки — нужны ветчина и еще 3 простых ингредиента. Все просили рецепт и хвалили нежный вкус. Теперь это мой любимый вариант для любого праздника или вкусного ужина.

Берем: ветчина — 200 г, сыр твердый — 150 г, кукуруза консервированная — 340 г, шампиньоны маринованные — 300 г, майонез, соль по вкусу.

Ветчину нарезаю тонкой соломкой — так она лучше сочетается с другими ингредиентами. Шампиньоны режу аккуратными пластинками, чтобы сохранить их пикантный вкус. Сыр натираю на крупной терке — он добавляет нежности и связывает все компоненты.

Добавляю кукурузу без жидкости — она дает приятную сладковатую нотку. Слегка солю и заправляю майонезом. Аккуратно перемешиваю, чтобы не повредить текстуру ингредиентов.

Секрет: дайте салату настояться 15-20 минут в холодильнике — тогда вкусы идеально сочетаются. Подавайте с гренками или свежим хлебом — это блюдо никогда не залеживается! Идеально подходит и для праздничного стола, и для обычного ужина.

