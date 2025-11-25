День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 16:28

Во Франции задержали еще одного подозреваемого в краже экспонатов из Лувра

Четвертого подозреваемого в ограблении Лувра задержали в регионе Иль-де-Франс

Полиция Франции Полиция Франции Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press
Сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом задержали четвертого подозреваемого в ограблении Лувра, сообщила газета Le Parisien со ссылкой на полицию. Это произошло в регионе Иль-де-Франс.

Четвертый подозреваемый [в ограблении Лувра] был задержан во вторник утром в парижском регионе сотрудниками отдела по борьбе с бандитизмом, — говорится в сообщении.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал обеспечить возвращение драгоценностей, похищенных в результате ограбления Лувра. Глава республики заявил о планах полного пересмотра системы безопасности музея. Эти меры станут частью масштабного проекта по реконструкции Лувра.

До этого стало известно, что системы видеонаблюдения в Лувре функционировали на базе устаревшей операционной системы Windows Server 2003. Паролем для доступа к этой системе было слово Louvre. Министр культуры Франции Рашида Дати первоначально заявляла об отсутствии сбоев в работе охранных систем. Однако через 10 дней ее позиция изменилась: она признала наличие недостатков в системе безопасности.

