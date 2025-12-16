Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 12:54

В Госдуме назвали трагедию в Одинцово системной проблемой

Депутат Останина: трагедия в Одинцово является системной проблемой

Нина Останина Нина Останина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Трагедия, произошедшая в школе Одинцово, является системной проблемой общеобразовательных организаций, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Нина Останина. По ее словам, в данном случае дело в неудовлетворительной работе психологов, которые не обращали внимание на маркеры в поведении напавшего школьника.

В данном случае это же история внутренняя, история психологического неблагополучия, история того, что у нас формальное присутствие психологов в школах, — сказала Останина.

Депутат подчеркнула, что Госдума несколько раз обсуждала данную проблему. В итоге Министерство просвещения рассказало о 3-4 млрд рублей, необходимых для приведения всех школ России к общему статусу, который бы позволил отражать подобные террористические акты.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что трагедия в Санкт-Петербурге, где ученик школы № 191 ранил учительницу, могла подтолкнуть одинцовского подростка к нападению с ножом на учебное заведение в подмосковных Горках-2. По его словам, схожие инциденты требуют системного изучения причин и усиления мер диагностики психического состояния детей.

Госдума
Нина Останина
школы
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Надвигаются «тропические» ледяные ливни? Прогноз погоды в Москве на неделю
Раскрыты детали задержания устроившего поножовщину в школе в Одинцово
Психолог рассказала, как правильно загадать желание в Новый год
Второклассница рассказала о геройстве учительницы во время атаки на школу
Генерал-лейтенант Кириллов получил памятник на военном мемориале
Украина потеряла на поле боя редкую израильскую технику
Игрок футбольной Медиалиги попался на продаже наркотиков
В Госдуме приняли один закон для заключенных-дезертиров
Оскандалившаяся Долина лишилась миллионных гонораров перед Новым годом
МИД: Россия будет рада помочь переговорам Армении и Азербайджана
«Грустный стоял»: раскрыто, с кем общался устроивший бойню школьник
На предстоящую прямую линию с Путиным поступило свыше 1,5 млн обращений
NEWS.ru победил в номинации «Онлайн СМИ» премии «Марка № 1 в России»
РФ готова к консультациям по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе
«Могла налететь на нож»: продавец рассказала о встрече с подозреваемым
Шоу на СТС, любовь с Товстиком, клуб на Рублевке: как живет Полина Диброва
В Долине Смерти появилось исчезнувшее 100 тыс. лет назад озеро
«Будет еще хуже»: Финляндии ответили на обвинения РФ в экономических бедах
Магнитные бури сегодня, 16 декабря: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Цифровой детокс: как навести порядок в телефоне и соцсетях за один день
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря
Россия

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.