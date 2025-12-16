В Госдуме назвали трагедию в Одинцово системной проблемой

Трагедия, произошедшая в школе Одинцово, является системной проблемой общеобразовательных организаций, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Нина Останина. По ее словам, в данном случае дело в неудовлетворительной работе психологов, которые не обращали внимание на маркеры в поведении напавшего школьника.

В данном случае это же история внутренняя, история психологического неблагополучия, история того, что у нас формальное присутствие психологов в школах, — сказала Останина.

Депутат подчеркнула, что Госдума несколько раз обсуждала данную проблему. В итоге Министерство просвещения рассказало о 3-4 млрд рублей, необходимых для приведения всех школ России к общему статусу, который бы позволил отражать подобные террористические акты.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что трагедия в Санкт-Петербурге, где ученик школы № 191 ранил учительницу, могла подтолкнуть одинцовского подростка к нападению с ножом на учебное заведение в подмосковных Горках-2. По его словам, схожие инциденты требуют системного изучения причин и усиления мер диагностики психического состояния детей.