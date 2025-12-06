Появились кадры задержания убийц тюменского продавца машин

В Екатеринбурге были найдены двое подозреваемых в жестоком убийстве перекупщика автомобилей из Тюмени, кадры их задержания опубликовал Telegram-канал «112». Продавец отправился на встречу с потенциальными покупателями, но обратно уже не вернулся.

По данным Следственного комитета РФ по Тюменской области, преступление было совершено во время осмотра автомобиля: в этот момент один из мужчин ударил Владимира ножом. После убийства подозреваемые перетащили тело на заднее сиденье, а затем отвезли его в безлюдное место Тюменского района, где поместили в другой автомобиль без номеров и подожгли.

Поиски пропавшего начались благодаря его супруге, которая забила тревогу и обратилась к коллегам мужа, также занимавшимся продажей машин. Они быстро обнаружили, что автомобиль Владимира был выставлен на продажу в специализированных чатах перекупщиков в Екатеринбурге. Это и привело к подозреваемым.

Одного из задержанных, по информации канала, зовут Максим Киприн; он, как и погибший, занимался куплей-продажей автомобилей, а также числился на учете у психиатра. Второй подозреваемый был задержан при попытке скрыться.

Ранее в Кемеровской области были задержаны двое подростков по подозрению в убийстве женщины. По предварительным данным следствия, подростки нанесли женщине удары ножом, от которых она скончалась. Подозреваемые пытались скрыть следы преступления, переместив тело в подвал дома.