ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 17:32

Появились кадры задержания убийц тюменского продавца машин

В Сети появилось видео задержания убийц тюменского перекупщика авто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Екатеринбурге были найдены двое подозреваемых в жестоком убийстве перекупщика автомобилей из Тюмени, кадры их задержания опубликовал Telegram-канал «112». Продавец отправился на встречу с потенциальными покупателями, но обратно уже не вернулся.

По данным Следственного комитета РФ по Тюменской области, преступление было совершено во время осмотра автомобиля: в этот момент один из мужчин ударил Владимира ножом. После убийства подозреваемые перетащили тело на заднее сиденье, а затем отвезли его в безлюдное место Тюменского района, где поместили в другой автомобиль без номеров и подожгли.

Поиски пропавшего начались благодаря его супруге, которая забила тревогу и обратилась к коллегам мужа, также занимавшимся продажей машин. Они быстро обнаружили, что автомобиль Владимира был выставлен на продажу в специализированных чатах перекупщиков в Екатеринбурге. Это и привело к подозреваемым.

Одного из задержанных, по информации канала, зовут Максим Киприн; он, как и погибший, занимался куплей-продажей автомобилей, а также числился на учете у психиатра. Второй подозреваемый был задержан при попытке скрыться.

Ранее в Кемеровской области были задержаны двое подростков по подозрению в убийстве женщины. По предварительным данным следствия, подростки нанесли женщине удары ножом, от которых она скончалась. Подозреваемые пытались скрыть следы преступления, переместив тело в подвал дома.
задержания
видео
Тюмень
подозреваемые
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин до смерти избил свою знакомую
Киркоров объяснил скандал с каменщиком его желанием попиариться
Как пережить похмелье: что делать, если утром очень плохо
В Британии заявили, что ИИ меняет воспитание детей
Бунт против королевской семьи? Атака на лондонский Тауэр, что известно
Главного тренера «Адмирала» отстранили от работы
Гладков: прилет неустановленного снаряда привел к перебоям электроснабжения
В России обнаружили древний артефакт
Жители Австрии вышли на улицы ради сохранения нейтралитета страны
Секрет нежности: засолка икры форели с растительным маслом
Раскрыто реальное число ударов по Херсонской ТЭЦ
Резолюция для правительства РФ: на ТИЭФ-2025 раскрыли главную цель форума
В 2026 году продажи чипов могут вырасти до $1 трлн
Россиянка во время рыбалки поймала пушистый «трофей»
В США перенесли дату выхода второй части легендарного мультфильма
Писатель Водолазкин назвал любимую книгу
Ученые выявили у собак опасную для человека клещевую инфекцию
Зеленский жалуется: «ответка» за «Грозный-Сити» повергла в шок Украину
Активисты с пирогом и заварным кремом устроили протест в Тауэре
Рабочий день в Wildberries закончился для юноши гибелью под лифтом
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ
Европа

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»
Семья и жизнь

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.