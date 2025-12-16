Новый год-2026
16 декабря 2025 в 08:24

Рыба по-французски для фееричного ужина — готовлю нежное филе под шубкой и с пикантным соусом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это блюдо — пример того, как простые ингредиенты, собранные с любовью, превращаются в нечто изысканное. Нежное филе рыбы, томящееся под шубой из обжаренных овощей и золотистого сыра, пропитывается сливочно-горчичным соусом с легкой солоноватостью соевого соуса. Результат — сочное, ароматное и невероятно сытное блюдо, которое выглядит как ресторанное, но готовится проще простого.

Филе рыбы (500 г, например, трески, минтая или семги) промываю, обсушиваю и нарезаю на порционные куски. Выкладываю в один слой в форму для запекания, слегка смазанную маслом.

Лук (200 г) нарезаю полукольцами, морковь (200 г) тру на крупной терке. Обжариваю овощи на сковороде на среднем огне 5–7 минут до мягкости, не до румяной корочки.

Для соуса: смешиваю майонез или сметану (2 ст. л.), соевый соус (2 ст. л.), горчицу (1 ч. л.) и молотый черный перец по вкусу.

На рыбу равномерно распределяю обжаренные лук с морковью. Сверху поливаю все подготовленным соусом. Засыпаю слоем тертого твердого сыра (150 г). Запекаю в разогретой до 180–200 °C духовке 20–25 минут.

