Брускетты с печеным перцем на Новый год: простой рецепт из 3 ингредиентов — элементарно

Брускетты с печеным перцем станут элегантной и невероятно вкусной закуской на вашем столе на Новый год. Они готовятся элементарно по простому рецепту всего из трех ингредиентов!

Вам понадобится: 2 больших болгарских перца (лучше красный или желтый), багет или французский батон, 150-200 г сливочного сыра и оливковое масло для смазывания. Перец помойте, сбрызните маслом и запекайте в духовке при 200°C около 20-25 минут до мягкости и появления черных подпалин. Готовый перец положите в пакет или миску под крышку на 10 минут, затем очистите от кожицы и семян, нарежьте тонкими полосками, посолите, поперчите и сбрызните оливковым маслом. Багет нарежьте ломтиками толщиной 1,5-2 см, слегка подрумяньте в духовке или на сухой сковороде. На каждый теплый ломтик багета густо намажьте сливочный сыр, а сверху горкой выложите ароматные полоски запеченного перца.

Вкус этой брускетты — это хрустящая основа, нежнейший сливочный сыр и сладковатый, с дымчатыми нотками, сочный перец. Это сочетание простоты, изысканности и праздника в одном укусе!

