День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 15:15

Брускетты с печеным перцем на Новый год: простой рецепт из 3 ингредиентов — элементарно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Брускетты с печеным перцем станут элегантной и невероятно вкусной закуской на вашем столе на Новый год. Они готовятся элементарно по простому рецепту всего из трех ингредиентов!

Вам понадобится: 2 больших болгарских перца (лучше красный или желтый), багет или французский батон, 150-200 г сливочного сыра и оливковое масло для смазывания. Перец помойте, сбрызните маслом и запекайте в духовке при 200°C около 20-25 минут до мягкости и появления черных подпалин. Готовый перец положите в пакет или миску под крышку на 10 минут, затем очистите от кожицы и семян, нарежьте тонкими полосками, посолите, поперчите и сбрызните оливковым маслом. Багет нарежьте ломтиками толщиной 1,5-2 см, слегка подрумяньте в духовке или на сухой сковороде. На каждый теплый ломтик багета густо намажьте сливочный сыр, а сверху горкой выложите ароматные полоски запеченного перца.

Вкус этой брускетты — это хрустящая основа, нежнейший сливочный сыр и сладковатый, с дымчатыми нотками, сочный перец. Это сочетание простоты, изысканности и праздника в одном укусе!

Ранее стало известно, как приготовить фаршированные яйца по-королевски: элементарный рецепт — хит любого застолья.

Проверено редакцией
Читайте также
Новый рецепт любимого салата — «Шпроты под шубой». Вкусно, просто и необычно. Подходит к вину и шампанскому
Общество
Новый рецепт любимого салата — «Шпроты под шубой». Вкусно, просто и необычно. Подходит к вину и шампанскому
Ужин в скандинавском стиле: лохикейтто готовлю одной рукой — получаю согревающий и вкусный суп
Общество
Ужин в скандинавском стиле: лохикейтто готовлю одной рукой — получаю согревающий и вкусный суп
Сочетание — бомба: бюджетные брускетты с чесноком и киви на Новый год
Общество
Сочетание — бомба: бюджетные брускетты с чесноком и киви на Новый год
Сделайте домашнюю брускетту с тофу-паштетом — идеально для легкого перекуса
Семья и жизнь
Сделайте домашнюю брускетту с тофу-паштетом — идеально для легкого перекуса
Рецепт для уставших от новогодних салатов: попроще и душевнее. Кулебяка с квашеной капустой и яйцом — вкусно и необычно
Общество
Рецепт для уставших от новогодних салатов: попроще и душевнее. Кулебяка с квашеной капустой и яйцом — вкусно и необычно
брускетта
рецепты
закуски
Новый год
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина согласилась с условиями предложенного США мирного соглашения
Разина посадят? Продюсера «Ласкового мая» объявили в обыск?
Появились кадры освобождения российскими войсками Иванополья в ДНР
Появились кадры ДТП с реанимобилем в Петербурге
«Мы не фашисты»: депутат об ответе России после атак ВСУ на мирных жителей
В российском регионе ограничат время продажи алкоголя
Акинфеев попал в Книгу рекордов России
Экс-депутат Рады ответил, почему мирный план Трампа не принесет результата
Мечты о Голливуде, патриотизм, смерть Попова: как живет Александр Петров
Предсмертную волю Плисецкой исполнили
Воспитание шокером: мужчина озверел после смерти жены и стал истязать детей
«Евроворье»: Захарова высказалась о будущем российских активов за рубежом
Огромная пробка образовалась после ДТП на Киевском шоссе в Москве
Политолог оценил вероятность выхода Польши из Евросоюза
Детско-юношеский центр в Энергодаре попал под удар ВСУ
В РСТ ответили, есть ли в затопленном регионе Таиланда туристы из России
Юрист объяснил, что делать при потере багажа
Россиянин оказался в числе пленников затопленного тайского отеля
В Забайкалье предложили установить дополнительные выплаты за рождение детей
Появились кадры с дождавшимися российских солдат жителями Красноармейска
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.