Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 18:01

Вкуснее оливье: салат «Адреналин» с колбасой и огурчиками — для тех, кто любит побыстрее

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Салат «Адреналин» с колбасой и огурчиками — это настоящая находка для тех, кто любит готовку побыстрее. Он вкуснее оливье и превосходит его по скорости приготовления.

Для его приготовления вам понадобится: 300 г сырокопченой колбасы, 3 маринованных огурца, 1 банка кукурузы, 4 вареных яйца, 100 г сухарей с чесночным или сырным вкусом, майонез для заправки. Колбасу нарежьте соломкой, огурцы — кубиками, яйца — некрупными дольками. Все ингредиенты, кроме сухарей, соедините в глубокой миске, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Сухари добавьте непосредственно перед подачей, чтобы они сохранили свою хрустящую текстуру.

Вкус этого салата — это смелый коктейль из насыщенного аромата копченой колбасы, пикантной кислинки маринованных огурцов, нежности яиц и сладковатых ноток кукурузы. Хрустящие сухари добавляют новые грани текстуры, создавая контраст с нежными компонентами салата.

Ранее стало известно, как приготовить крабовый салат по-новому: добавляю один ингредиент — и вкус становится просто улет.

Проверено редакцией
Читайте также
С такой закуской салаты не нужны! Рулет «Хлопушка» — просто и необычно, готовится быстрее, чем бьют куранты
Общество
С такой закуской салаты не нужны! Рулет «Хлопушка» — просто и необычно, готовится быстрее, чем бьют куранты
Салат «Рыжик» — курица, крабовые палочки и сыр. Просто, быстро и вкусно!
Семья и жизнь
Салат «Рыжик» — курица, крабовые палочки и сыр. Просто, быстро и вкусно!
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Когда лень готовить, делаю польский бигус. Нужны капуста, мясо и паприка — получается очень нежно и вкусно
Общество
Когда лень готовить, делаю польский бигус. Нужны капуста, мясо и паприка — получается очень нежно и вкусно
Закуска из нарезки колбасы и сыра: простой вариант оригинальной подачи на стол
Общество
Закуска из нарезки колбасы и сыра: простой вариант оригинальной подачи на стол
салаты
рецепты
застолье
закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине мощности «Нафтогаза» снизились более чем наполовину
Синоптик рассказал необычный факт о первом снеге в Москве
У Зеленского нашли «золотой унитаз» на фоне коррупционных разоблачений
В Белоруссии назвали количество размещенных в стране литовских фур
Украинским атлетам смягчили протокол соревнований из-за россиян
Как получить тепло на даче: секреты кладки эффективной печи своими руками
Как сварить идеальный узбекский плов: пошаговый гид
Стало известно, какой витамин может защитить от Альцгеймера
Нудные дожди и тепло до +12? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Зеленский намерен «перезагрузить» государственный энергетический сектор
Появились кадры автобуса с челябинцами, разбившегося под мостом
В Москве раскрыли серию из 25 изнасилований 20-летней давности
В Челябинске 12 человек пострадали в ДТП с автобусом
Умер глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта России
«Полное безумие»: в ФРГ заговорили о сделке с США по Nord Stream
Глава Euroclear готова защищать в суде российские активы от ЕС
Сын вора в законе вышел из психлечебницы после избиения курьера
Туристы оказались в ловушке из-за желания увидеть китов
Букмекерам в России смягчат условия налогообложения
Раскрыто, сможет ли Сербия избежать вывода российских акционеров из NIS
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола
Общество

Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.