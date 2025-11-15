В Саратовской области обрушился дом XX века В Балаково частично обрушился дом 1917 года

Пятиквартирный дом 1917 года частично обрушился в Балаково Саратовской области, сообщили в пресс-службе администрации района. Обошлось без пострадавших. На место направили представителей местных служб, чтобы оценить повреждения и обеспечить безопасность жильцов.

На Коммунистической произошло обрушение части дома. По поручению главы Балаковского района Сергея Барулина на место оперативно выехали заместитель главы по ЖКХ Павел Канатов и руководитель ГО и ЧС Юрий Трофимов. Они организовали работы по оценке ситуации и обеспечению безопасности жильцов. Никто из жителей не пострадал, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, специалисты уже приступили к обследованию здания. Районные службы готовят план дальнейших действий, включая оценку состояния несущих конструкций.

Ранее в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга обрушилась часть стены расселенного аварийного дома на улице Розенштейна. Здание 1904 года постройки, признанное аварийным в 2010 году, было законсервировано и уже попадало в сводки из-за пожара в 2021 году. Прокуратура начала проверку.