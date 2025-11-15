Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 15:25

Говяжий язык готовлю по особому рецепту — теперь это мой личный хит: секрет в соусе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Это блюдо я впервые попробовал в грузинском ресторане, где нежный язык с ароматной грибной подливой произвел на меня неизгладимое впечатление. Сочетание мягкого мяса с насыщенным грибным вкусом и легкой остринкой хрена создает удивительную гармонию. Теперь это мой фирменный рецепт для особых случаев, который никогда не подводит и всегда вызывает восторг у гостей.

Для блюда мне нужно: говяжий язык (600 г), шампиньоны (500 г), лук (300 г), чеснок (30 г), томатная паста (2 ч. л.), мука (1,5 ст. л.), бульон (300–350 мл), хрен (1-2 ч. л.), сливки (2 ст. л.), соль, перец, зелень. Готовлю так: отвариваю язык, очищаю и нарезаю ломтиками. Шампиньоны с луком обжариваю, добавляю томатную пасту и муку, вливаю бульон и тушу 10 минут. Добавляю хрен, сливки, измельченный чеснок и специи. Заливаю язык подливой и прогреваю 5–7 минут. Подаю с картофельным пюре или гречневой кашей.

Ранее сообщалось, как продлить свежесть мяса. Эти простые приемы помогут избежать порчи продуктов даже без использования морозилки.

еда
рецепты
мясо
говядина
