Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 20:26

Французский телеканал прервал эфир из-за угрозы взрыва

Телеканал BFMTV приостановил вещание после угрозы взрыва и эвакуации студии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Французский телеканал BFMTV прервал вещание из-за угрозы взрыва. По информации самого СМИ, в здании была объявлена эвакуация, на место прибыли полиция, саперы и кинологи для проверки угрозы.

Наши помещения были эвакуированы после тревоги безопасности. Правоохранители прибыли на место для проведения проверки. Вещание наших программ временно нарушено на всех антеннах RMC BFM. Наши команды задействованы для скорейшего возвращения в эфир, — уточнили представители телеканала.

Сотрудники покинули студию в 15:19 по местному времени. При этом угроза поступила от неназванного интернет-пользователя, который заявил, что здание взорвется в 15:15. На месте работают специалисты по обезвреживанию взрывчатки.

Ранее в немецком Нюрнберге обнаружили американскую авиабомбу времен Второй мировой войны весом 450 килограммов. Власти эвакуировали до 21 тысячи человек из близлежащих жилых районов, включая медицинские учреждения и дома престарелых.

До этого на вокзале Монпарнас в Париже полиция открыла огонь по мужчине, угрожавшему пассажирам ножом. Подозреваемый, ранее замеченный в случаях домашнего насилия, отказался подчиниться требованиям правоохранителей и попытался скрыться, перед этим нанеся себе ножевое ранение.

Франция
взрывы
угрозы
СМИ
