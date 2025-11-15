Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Названо число пострадавших после взрыва и пожара в Аргентине

В Эсейсе после взрыва и пожара пострадали как минимум 25 человек

Скорая помощь Аргентины Скорая помощь Аргентины Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Аргентине в городе Эсейса в результате взрыва и последовавшего пожара пострадали не менее 25 человек, сообщает телеканал TN. По данным источника, взрыв произошел в индустриальном парке в ночь на субботу, после чего огонь охватил несколько производственных объектов.

Было по меньшей мере 25 пострадавших, — говорится в сообщении.

Всего пожар затронул пять заводов. Восемь пострадавших доставили в больницы, их всех уже выписали — обошлось без серьезных травм. Как уточнили местные пожарные, тушение будет продолжаться от суток до полутора. Причины взрыва пока неизвестны.

Ранее в турецком городе Диловасы произошел мощный пожар на парфюмерном складе, в результате которого погибли шесть человек и один пострадал — его госпитализировали. О причинах возгорания не уточнялось.

До этого в Боснии и Герцеговине пожар в доме престарелых унес жизни 10 человек, еще около 20 пострадали. Трагедия произошла в специализированном учреждении.

Накануне пожарным удалось локализовать возгорание банного комплекса в Одинцово на площади 150 квадратных метров. Подразделения МЧС продолжили работу на месте для полной ликвидации огня.

