Букмекерам в России смягчат условия налогообложения

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку, смягчающую условия налогообложения букмекеров, которые планировалось ввести с 2026 года. Изначально предлагалось ввести для букмекерских контор налог на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок, а также налог на прибыль в размере 25%, сообщает РИА Новости.

Однако парламентарии предложили налог со ставок заменить налогом с разницы между ставками и выигрышами, установив ставку налогу 7% вместо 5%. В качестве основной причины таких изменений замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов отметил риск того, что произойдет «большой переток ставок в нелегальный оборот».

Ранее сообщалось, что доход от азартных игр в России превысил бюджет Москвы. Сумму поступлений эксперты оценили в 5 трлн рублей, включая теневой оборот. По их мнению, такие показатели связаны с отсутствием профилактики лудомании в стране.

До этого депутат Анатолий Аксаков заявил, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому организаторы азартных игр будут обязаны предупреждать клиентов о рисках букмекерских ставок. По его словам, игроманов также станут информировать об альтернативных и безопасных способах заработка денег.