Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 18:27

Букмекерам в России смягчат условия налогообложения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку, смягчающую условия налогообложения букмекеров, которые планировалось ввести с 2026 года. Изначально предлагалось ввести для букмекерских контор налог на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок, а также налог на прибыль в размере 25%, сообщает РИА Новости.

Однако парламентарии предложили налог со ставок заменить налогом с разницы между ставками и выигрышами, установив ставку налогу 7% вместо 5%. В качестве основной причины таких изменений замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов отметил риск того, что произойдет «большой переток ставок в нелегальный оборот».

Ранее сообщалось, что доход от азартных игр в России превысил бюджет Москвы. Сумму поступлений эксперты оценили в 5 трлн рублей, включая теневой оборот. По их мнению, такие показатели связаны с отсутствием профилактики лудомании в стране.

До этого депутат Анатолий Аксаков заявил, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому организаторы азартных игр будут обязаны предупреждать клиентов о рисках букмекерских ставок. По его словам, игроманов также станут информировать об альтернативных и безопасных способах заработка денег.

Госдума
ставки
букмекеры
налоги
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты
На Украине мощности «Нафтогаза» снизились более чем наполовину
Синоптик рассказал необычный факт о первом снеге в Москве
У Зеленского нашли «золотой унитаз» на фоне коррупционных разоблачений
В Белоруссии назвали количество размещенных в стране литовских фур
Украинским атлетам смягчили протокол соревнований из-за россиян
Как получить тепло на даче: секреты кладки эффективной печи своими руками
Как сварить идеальный узбекский плов: пошаговый гид
Стало известно, какой витамин может защитить от Альцгеймера
Нудные дожди и тепло до +12? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Зеленский намерен «перезагрузить» государственный энергетический сектор
Появились кадры автобуса с челябинцами, разбившегося под мостом
В Москве раскрыли серию из 25 изнасилований 20-летней давности
В Челябинске 12 человек пострадали в ДТП с автобусом
Умер глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта России
«Полное безумие»: в ФРГ заговорили о сделке с США по Nord Stream
Глава Euroclear готова защищать в суде российские активы от ЕС
Сын вора в законе вышел из психлечебницы после избиения курьера
Туристы оказались в ловушке из-за желания увидеть китов
Букмекерам в России смягчат условия налогообложения
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола
Общество

Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.