Нудные дожди и тепло до +12? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

В начале следующей недели в Москве будут заморозки. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице с 17 по 19 ноября, ждать ли нудных дождей и тепла до +12 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале недели

По словам синоптика прогностического центра «МЕТЕО» Александра Ильина, постоянные ночные заморозки будут фиксироваться в Москве с понедельника, 17 ноября.

«Среднесуточная температура будет со знаком минус, а это уже не что иное, как признак наступления метеорологической зимы. Сначала в прогнозах мы указывали по расчетам, что снег будет выпадать 12–14 ноября. Теперь эти даты переносятся на 15–17 ноября», — пояснил он.

По данным портала meteovesti.ru, 17 ноября в российской столице в течение суток ожидаются переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью и днем будет от 0 до +2 градусов, ветер южный.

Во вторник, 18 ноября, в течение суток на фоне пониженного давления прогнозируются переменная облачность, сильный туман, а также небольшой дождь. Ночные температуры составят от +4 до +6 градусов, дневные — от +8 до +10 градусов. Ветер будет юго-западный, сильный, порывы до 14 м/c.

В среду, 19 ноября, ожидается переменная облачность, ночью и днем от +1 до +3 градусов, ветер слабый.

Таким образом, в Москве в начале следующей недели нудных дождей и тепла до +12 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Москве в конце ноября

По данным метеорологических сервисов, заключительная декада ноября 2025 года в российской столице ознаменуется переходом от поздней осени к зиме с постепенным понижением температур и разнообразными осадками. Так, период с 20 по 30 ноября будет характеризоваться неустойчивой погодой, когда пасмурные дни будут чередоваться с прояснениями, а дожди сменятся снегом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в четверг, 20 ноября, в Москве обещает быть облачной: температура воздуха днем составит около +2 градусов, а ночью ожидается -2 градуса. Атмосферное давление будет относительно низким — 746 миллиметров ртутного столба. Пятница, 21 ноября, не принесет существенных изменений. Дневная температура сохранится на уровне +2 градусов, ночная опустится до −1 градуса. Ветер останется южным, но усилится до 4 м/с. Атмосферное давление не изменится.

Суббота, 22 ноября, будет такой же прохладной. Столбики термометров покажут днем +2 градуса, ночью — 0 градусов. Ветер южный, порывистый, до 5 м/с. Осадки маловероятны, но влажность останется высокой. Воскресенье, 23 ноября, ожидается пасмурным и холодным. Температура воздуха днем не превысит +2 градусов, а ночью составит 0 градусов. Вероятность осадков возрастет, и к вечеру возможен снег. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный, с порывами до 13 м/с. Атмосферное давление понизится до 743–744 миллиметров ртутного столба.

Понедельник, 24 ноября, принесет похолодание: дневная температура впервые опустится ниже нуля и составит −2 градуса. Ветер западный, со скоростью 4 м/с. Атмосферное давление немного повысится. Вторник, 25 ноября, станет одним из самых холодных дней в этом периоде: днем термометры покажут −2 градуса, ночью температура воздуха опустится до −4 градусов.

Среда, 26 ноября, не принесет потепления. Дневная температура ожидается на уровне −1 градуса. Ветер западный, сильный, со скоростью 7 м/с. Атмосферное давление останется низким — 741 миллиметр ртутного столба. Четверг, 27 ноября, будет таким же морозным. Днем термометры покажут −1 градус, ночью воздух остынет до −2 градусов. Ветер западный, порывистый. Погода будет пасмурной. Пятница, 28 ноября, сохранит морозную погоду. Дневная температура составит −3 градуса, ночная опустится до −5 градусов. Небо будет покрыто облаками с прояснениями. Ветер западный и юго-западный, умеренной силы. Атмосферное давление начнет расти и достигнет 745–748 миллиметров ртутного столба.

Суббота, 29 ноября, и воскресенье, 30 ноября, завершат месяц устойчивой морозной погодой. Дневные температуры ожидаются на уровне −3 градусов, ночные — от −5 до −7 градусов. Погода будет преимущественно облачной, возможны осадки в виде снега.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

