Итальянский политик пробил головой витраж 1932 года Член городского совета Сардинии Кани пробил витраж 1932 года в римском музее

Член городского совета Сардинии Эмануэле Кани споткнулся и упал с лестницы музея Палаццо Пьячентини в Риме, сообщает портал Il Post. В результате политик пробил головой витраж 1932 года. Речь идет о работе известного художника Марио Сирони под названием Carta del Lavoro.

Уточняется, что сам Кани в результате падения получил легкие травмы. На опубликованных кадрах видно, что политик едва не выпал из окна. Он отметил, что «очень сожалеет о повреждениях».

