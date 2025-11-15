Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Итальянский политик пробил головой витраж 1932 года

Член городского совета Сардинии Кани пробил витраж 1932 года в римском музее

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Член городского совета Сардинии Эмануэле Кани споткнулся и упал с лестницы музея Палаццо Пьячентини в Риме, сообщает портал Il Post. В результате политик пробил головой витраж 1932 года. Речь идет о работе известного художника Марио Сирони под названием Carta del Lavoro.

Уточняется, что сам Кани в результате падения получил легкие травмы. На опубликованных кадрах видно, что политик едва не выпал из окна. Он отметил, что «очень сожалеет о повреждениях».

Ранее в селе Верхнеключевском Курганской области неизвестные осквернили десятки могил на кладбище. Они оставили разрушенные надгробия, сломанные кресты и разбитые памятники. Местные жители попытались перечислить всех покойников, чьи могилы были осквернены.

В августе вандал атаковал кирпичами собор Святого Семейства в центре Анкориджа, где позднее прошел саммит России и США. В результате были повреждены окна храма и соседний книжный магазин. Особенно сильно пострадал ценный витраж «Явление», изображающий Деву Марию и Елизавету, приобретенный в 2015 году у церкви в Филадельфии.

