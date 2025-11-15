Украинское правительство предпринимает активные попытки минимизировать последствия коррупционного скандала для отношений с западными партнерами, сообщает издание Politico. Согласно материалу, кризис возник в критический для Киева момент, когда страна стремится получить новое финансовое обеспечение от европейских союзников.

После разгоревшегося на этой неделе коррупционного скандала, где замешаны крупные суммы, Украина не сидит без дела, а отчаянно пытается свести ущерб к минимуму, — говорится в сообщении.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала коррупционный скандал с участием бизнесмена Тимура Миндича как «лопнувший гнойник». Дипломат подчеркнула, что ситуация с коррупцией на Украине приобрела значительно более серьезные масштабы по сравнению с положением десятилетней давности.

Кроме того, секретарь Министерства иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил об отсутствии гарантий защиты помощи Украине от коррупционных действий. Чиновник отметил, что риски обусловлены значительными объемами военной и гуманитарной поддержки на фоне системных проблем с коррупцией в стране.