«Как животные в джунглях»: на Украине развивается бизнес на телах

15 ноября 2025 в 18:12

Le Monde: на Украине расцвел теневой бизнес похоронных компаний

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На Украине расцвел теневой бизнес похоронных компаний, пишет французская газета Le Monde. Они стремятся первыми добраться до тела и навязать свои услуги родственникам. При этом не последнюю роль в схемах таких компаний играет коррумпированность государственных ведомств.

Мы охотимся за телами. Это как животные в джунглях. Лев получит лучшую часть, гиенам достанется остальное, — говорит сотрудник крупной одесской фирмы.

Он заявил, что компании поддерживают неформальные договоренности с полицией, медиками и моргами, которые за вознаграждение первыми предоставляют информацию о случаях смерти. По его словам, это не считается коррупцией, а называется покупкой информации. При этом работники получают процент от каждого похоронного контракта, из-за чего конкуренция между ними очень острая, и на местах между агентами различных фирм иногда возникали открытые конфликты.

Стоимость похорон за время конфликта резко выросла. До 2022 года средний чек был около $200 (16 тысяч рублей), сейчас в крупных компаниях похороны обходятся в $500 или $1 тыс. (40–80 тысяч рублей), а дорогие гробы могут стоить несколько тысяч долларов. При этом у самих медиков и других «информаторов» выстроена своя система откатов: один одесский санитар рассказал, что за каждую «передачу» информации о смерти можно получить до $120 (около 10 тысяч рублей), а за попытку работать напрямую с похоронной фирмой сотрудника уже увольняли.

Ранее сообщалось, что в России набирает невероятную популярность необычная альтернатива традиционным деревянным гробам — картонные. Стоимость картонного гроба варьируется от скромных 1,5 тысячи рублей до 6 тысяч рублей, в то время как цены на изделия из отполированной древесины могут достигать астрономических 200 тысяч рублей.

