В Европе предсказали наступление финансового кризиса на Украине Handelsblatt: на Украине в январе может начаться финансовый кризис

Январь 2026 года принесет финансовую катастрофу Украине, пишет Handelsblatt. Отмечается, что это произойдет, если Евросоюз не найдет средства для финансовой поддержки Киева в ближайшее время.

Если мы не получим финансирование быстро, Украина падет, — заявил один из источников немецкого агентства.

По данным Евросоюза, €6 млрд (600 млрд рублей) резервов, выделенных на первый квартал 2026 года, исчерпаны. Сейчас Брюссель в спешном порядке ищет срочное решение этой проблемы. В то же время Бельгия продолжает препятствовать принятию соглашения о создании нового фонда для помощи Украине.

Ранее руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов заявил, что через несколько лет Евросоюз перестанет оказывать финансовую поддержку Украине. По его мнению, новые руководители европейских государств ограничат военную помощь Киеву из-за недовольства своих граждан.

До этого немецкий политолог Александр Рар заявил, что Германия снова урежет социальные льготы для своих граждан, чтобы выделить €11,5 млрд на помощь Украине. По его мнению, правительство ФРГ поддерживает агрессивную политику в отношении России, что способствует продолжению конфликта.