Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 17:18

В Европе предсказали наступление финансового кризиса на Украине

Handelsblatt: на Украине в январе может начаться финансовый кризис

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Январь 2026 года принесет финансовую катастрофу Украине, пишет Handelsblatt. Отмечается, что это произойдет, если Евросоюз не найдет средства для финансовой поддержки Киева в ближайшее время.

Если мы не получим финансирование быстро, Украина падет, — заявил один из источников немецкого агентства.

По данным Евросоюза, €6 млрд (600 млрд рублей) резервов, выделенных на первый квартал 2026 года, исчерпаны. Сейчас Брюссель в спешном порядке ищет срочное решение этой проблемы. В то же время Бельгия продолжает препятствовать принятию соглашения о создании нового фонда для помощи Украине.

Ранее руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов заявил, что через несколько лет Евросоюз перестанет оказывать финансовую поддержку Украине. По его мнению, новые руководители европейских государств ограничат военную помощь Киеву из-за недовольства своих граждан.

До этого немецкий политолог Александр Рар заявил, что Германия снова урежет социальные льготы для своих граждан, чтобы выделить €11,5 млрд на помощь Украине. По его мнению, правительство ФРГ поддерживает агрессивную политику в отношении России, что способствует продолжению конфликта.

Европа
Украина
кризисы
финансы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хотите, чтобы тыква таяла во рту? Секрет в температуре и пергаменте
Захарова одной фразой унизила МОК после попытки «задушить» российские СМИ
В Италии ощутили неожиданный эффект от антироссийских санкций
Орбан предположил, реально ли склонить Украину к перемирию
Эстония расширила финансовую поддержку Украины
Посетители зоопарка попрятались в машины из-за сбежавшей обезьяны
Американист оценил шансы США на изъятие замороженных российских активов
Тяга к сладкому: как обмануть желание и остаться в форме
Названо число пострадавших после взрыва и пожара в Аргентине
Стало известно о жестокой «охоте» СБУ на российских школьников
В Запорожской области выросло число оставшихся без света абонентов
День святого Георгия Победоносца: история и почитание
В Европе предсказали наступление финансового кризиса на Украине
Россиянка опубликовала видео, как орел напал на нее и едва не выколол глаз
В Европе подсчитали потери из-за отказа от россиян
Раскрыто, почему США не поддержали антироссийские поправки в резолюции ООН
Салат «Рыжик» — курица, крабовые палочки и сыр. Просто, быстро и вкусно!
Раскрыты последствия удара ВСУ по Запорожской области
За езду без страховки будут штрафовать по-новому: подробности, когда, сумма
МАГАТЭ проинформировали об отключении линии электропередачи на ЗАЭС
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября
Россия

Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.