Сын вора в законе вышел из психлечебницы после избиения курьера

15 ноября 2025 в 18:32

Сына вора в законе Мухи перевели на амбулаторное лечение после психлечебницы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сын вора в законе, известного как Муха, Роберт Мухаметшин вышел из психиатрической лечебницы после дела о нападении на курьера в 2018 году, сообщает KP.RU. Мужчину отправили на лечение после серии разбирательств из-за того, что он избил доставщика битой вместо оплаты за спортивный заказ. Сейчас он находится на амбулаторном наблюдении и живет в своем доме.

По данным издания, в 2019 году суд назначил Роберту принудительные меры медицинского характера. Основанием стали материалы о прежнем лечении в детской психоневрологической больнице и последующих эпизодах агрессии во время содержания в СИЗО. В сентябре 2025 года суд проверил необходимость продления ограничений и оставил их в прежнем режиме.

Сам Роберт утверждает, что с момента выхода из стационара пытается вернуться к обычной жизни. В беседе с изданием он признался, что работает помощником у своего отца, который ведет гостиничный и логистический бизнес. По словам мужчины, возвращение к семье помогло отказаться от импульсивных поступков.

Ранее Верх-Исетский суд Екатеринбурга заключил под стражу вора в законе Георгия Акоева, более известного как Гия Свердловский, по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Обвиняемый не признал вину. Криминальная биография Акоева связана с убитым авторитетом Асланом Усояном (Дедом Хасаном). Известно, что мужчина прежде отбывал 11-летний срок за грабеж.

