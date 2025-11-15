Сын вора в законе вышел из психлечебницы после избиения курьера Сына вора в законе Мухи перевели на амбулаторное лечение после психлечебницы

Сын вора в законе, известного как Муха, Роберт Мухаметшин вышел из психиатрической лечебницы после дела о нападении на курьера в 2018 году, сообщает KP.RU. Мужчину отправили на лечение после серии разбирательств из-за того, что он избил доставщика битой вместо оплаты за спортивный заказ. Сейчас он находится на амбулаторном наблюдении и живет в своем доме.

По данным издания, в 2019 году суд назначил Роберту принудительные меры медицинского характера. Основанием стали материалы о прежнем лечении в детской психоневрологической больнице и последующих эпизодах агрессии во время содержания в СИЗО. В сентябре 2025 года суд проверил необходимость продления ограничений и оставил их в прежнем режиме.

Сам Роберт утверждает, что с момента выхода из стационара пытается вернуться к обычной жизни. В беседе с изданием он признался, что работает помощником у своего отца, который ведет гостиничный и логистический бизнес. По словам мужчины, возвращение к семье помогло отказаться от импульсивных поступков.

