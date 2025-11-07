В Благовещенске вор заснул в ограбленной квартире В Благовещенске хозяйка квартиры обнаружила дома заснувшего вора

В Благовещенске хозяйка квартиры обнаружила дома заснувшего вора, сообщило управление МВД по Амурской области. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, с него взяли подписку о невыезде.

Подозреваемый упаковал в пакеты необходимые ему вещи, однако, предположив, что хозяйки не будет дома длительное время, решил отдохнуть и уснул, — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за нелегальный оборот наркотиков и хищение имущества. В квартире женщины он собирался украсть телевизор и бензопилу.

Ранее появилась версия о том, что заказчиком ограбления в Лувре мог быть иностранец. Двое задержанных утверждали, что действовали по указке криминальной организации. Один из подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра оказался блогером, выполняющим трюки на мотоцикле.

При этом прокурор Парижа Лор Бэко сообщал, что ограбление музея совершили непрофессиональные преступники из неблагополучной части города. Все задержанные проживали в районе к северу от столицы Франции.