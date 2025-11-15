Аэропорт крупного российского города временно ограничил полеты

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Ограничения коснулись всех воздушных судов, обслуживаемых в авиагавани.

Ранее в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Ограничения затронули работу воздушной гавани имени Гагарина.

До этого Росавиация сообщила о возобновлении работы аэропортов Казани, Нижнекамска и Уфы после снятия временных ограничений. В период действия обновленных правил несколько самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы.

Кроме того, в аэропорту Норильска из-за метели и штормового ветра оказались заблокированы более 700 пассажиров, семь рейсов были отменены. Людей планируют разместить в гостиницах, так как улучшения погодных условий с ветром до 30 м/с и плохой видимостью пока не ожидается.