«Продолжаю верить»: в США назвали способ завершения кризиса на Украине

«Продолжаю верить»: в США назвали способ завершения кризиса на Украине Уитэкер назвал мир единственным способом завершения кризиса на Украине

Соединенные Штаты считают мирное урегулирование единственным возможным способом завершения украинского кризиса, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью телеканалу Newsmax. Дипломат подчеркнул, что разделяет позицию президента Дональда Трампа о необходимости поиска дипломатических путей решения ситуации.

Я по-прежнему продолжаю верить в то, во что верит президент Трамп: что мир — единственный жизнеспособный путь вперед, — сказал Уитэкер.

Ранее Трамп выразил надежду на скорое урегулирование украинского кризиса. Глава американского государства констатировал, что затяжной характер конфликта продолжает вызывать у него раздражение.

Кроме того, глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что завершению кризиса на Украине препятствует антироссийская истерия, распространившаяся в Европе. Политик отметил, что личная позиция президента страны Владимира Зеленского не играет существенной роли в данном вопросе.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на митинге в городе Дьер высказал мнение о возможности склонения Киева к прекращению боевых действий. Глава правительства обосновал свою позицию отсутствием самостоятельности Украины и ее зависимостью от западных государств.