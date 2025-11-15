Соединенные Штаты считают мирное урегулирование единственным возможным способом завершения украинского кризиса, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью телеканалу Newsmax. Дипломат подчеркнул, что разделяет позицию президента Дональда Трампа о необходимости поиска дипломатических путей решения ситуации.
Я по-прежнему продолжаю верить в то, во что верит президент Трамп: что мир — единственный жизнеспособный путь вперед, — сказал Уитэкер.
Ранее Трамп выразил надежду на скорое урегулирование украинского кризиса. Глава американского государства констатировал, что затяжной характер конфликта продолжает вызывать у него раздражение.
Кроме того, глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что завершению кризиса на Украине препятствует антироссийская истерия, распространившаяся в Европе. Политик отметил, что личная позиция президента страны Владимира Зеленского не играет существенной роли в данном вопросе.
Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на митинге в городе Дьер высказал мнение о возможности склонения Киева к прекращению боевых действий. Глава правительства обосновал свою позицию отсутствием самостоятельности Украины и ее зависимостью от западных государств.