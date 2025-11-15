Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 13:08

«Это произойдет скоро»: Трамп сделал новое заявление о конфликте на Украине

Трамп понадеялся на скорое разрешение конфликта на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое разрешение украинского кризиса. В интервью британскому телеканалу GB News американский лидер отметил, что продолжение конфликта по-прежнему является для него раздражающим фактором.

Я надеюсь, что это произойдет скоро, — сказал он.

Ранее Трамп сообщил об изменении схемы финансовой поддержки Украины. По его словам, Вашингтон больше не осуществляет прямое финансирование, а получает компенсацию за поставки вооружений через структуры НАТО.

До этого республиканец высказал уверенность в том, что украинский конфликт не перерастет в полномасштабную мировую войну. Во время публичного выступления он подчеркнул, что при его администрации эскалация противостояния до глобальных масштабов исключена.

При этом 3 ноября Трамп выразил уверенность, что способен урегулировать конфликт на Украине уже в ближайшее время. В частности, глава государства рассчитывает добиться этого за пару месяцев. По его словам, противостоянию иногда нужно дойти до конца.

США
Дональд Трамп
Украина
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
День самбо: гордость российского боевого искусства
Политолог ответил, продолжит ли Польша принимать украинских беженцев
Выпечка для ленивых: пирог с капустой, который всегда получается
В ДНР при атаке дронов ВСУ погиб священник с женой
Конфискованная взрывчатка сдетонировала в полицейском участке Кашмира
«Так все и было»: Захарова высмеяла фантазии молдавского депутата о Пушкине
Озвучено количество пострадавших в страшном ДТП в Пермском крае
Звезда «Дома-2» раскрыл причины развода с женой
Гуфа оштрафовали на девять тысяч рублей за забывчивость
Военкора WarGonzo задержали в аэропорту Еревана
В США допустили, что Зеленский не вернется из Греции
Погода в Москве в воскресенье, 16 ноября: ждать ли заморозков и много снега
«Мерзкий человек»: Трамп назвал виновного в росте преступности в Лондоне
Торгового гиганта из Китая обвинили в сотрудничестве с НОАК против США
Немецкие депутаты прибыли в Сочи на фоне угроз исключения из партии
В России арестовали регионального министра сельского хозяйства
Что означает шипованная резина? Разбираемся в тонкостях автовождения
Аналитик указал на бескомпромиссный сигнал Зеленскому от США
Магазины одежды и обуви исчезают с улиц российских городов
В Забайкалье корова заставила автобус перевернуться
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.