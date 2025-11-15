«Это произойдет скоро»: Трамп сделал новое заявление о конфликте на Украине Трамп понадеялся на скорое разрешение конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое разрешение украинского кризиса. В интервью британскому телеканалу GB News американский лидер отметил, что продолжение конфликта по-прежнему является для него раздражающим фактором.

Я надеюсь, что это произойдет скоро, — сказал он.

Ранее Трамп сообщил об изменении схемы финансовой поддержки Украины. По его словам, Вашингтон больше не осуществляет прямое финансирование, а получает компенсацию за поставки вооружений через структуры НАТО.

До этого республиканец высказал уверенность в том, что украинский конфликт не перерастет в полномасштабную мировую войну. Во время публичного выступления он подчеркнул, что при его администрации эскалация противостояния до глобальных масштабов исключена.

При этом 3 ноября Трамп выразил уверенность, что способен урегулировать конфликт на Украине уже в ближайшее время. В частности, глава государства рассчитывает добиться этого за пару месяцев. По его словам, противостоянию иногда нужно дойти до конца.