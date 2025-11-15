Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 20:46

«Колоноскопия?»: Шуфутинский ответил на пикантный вопрос о молодой жене

Шуфутинский отказался отвечать на вопрос о браке с танцовщицей Уразовой

Михаил Шуфутинский Михаил Шуфутинский Фото: NEWS.ru
Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский заявил, что тема регистрации отношений не должна выходить в публичную сферу. По его словам, вопросы о браке с танцовщицей Светланой Уразовой, которая младше его на 30 лет, не должны становиться предметом обсуждения, передает корреспондент NEWS.ru с праздника «Радио Шансон» на танцплощадке «Ээхх, Разгуляй!».

Это вас вообще не касается. Никакие вопросы о регистрации отношений. Это мое личное. Зарегистрировали, сделали анализы, колоноскопию или что-нибудь еще, да? Зачем вам это нужно? — сказал певец.

Шуфутинский отметил, что журналистам стоило бы задавать вопросы о творчестве и профессиональных интересах, а не о его частной жизни. Он предложил обсуждать музыку и достижения, а не тему брака.

Артист женился на Уразовой в 2025 году. Он рассказывал, что влюбился в бывшую танцовщицу своего шоу-балета «Атаман» с первого взгляда и добивался ее 25 лет.

Ранее актриса Агата Муцениеце официально взяла фамилию нового супруга, музыканта Петра Дранги. Так артистка отказалась от фамилии актера Павла Прилучного. Звезда также переоформила собственное ИП. Теперь оно работает под названием «Дранга Агата», тогда как раньше было зарегистрировано как «Прилучная Агата».
