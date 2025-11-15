«Колоноскопия?»: Шуфутинский ответил на пикантный вопрос о молодой жене Шуфутинский отказался отвечать на вопрос о браке с танцовщицей Уразовой

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский заявил, что тема регистрации отношений не должна выходить в публичную сферу. По его словам, вопросы о браке с танцовщицей Светланой Уразовой, которая младше его на 30 лет, не должны становиться предметом обсуждения, передает корреспондент NEWS.ru с праздника «Радио Шансон» на танцплощадке «Ээхх, Разгуляй!».

Это вас вообще не касается. Никакие вопросы о регистрации отношений. Это мое личное. Зарегистрировали, сделали анализы, колоноскопию или что-нибудь еще, да? Зачем вам это нужно? — сказал певец.

Шуфутинский отметил, что журналистам стоило бы задавать вопросы о творчестве и профессиональных интересах, а не о его частной жизни. Он предложил обсуждать музыку и достижения, а не тему брака.

Артист женился на Уразовой в 2025 году. Он рассказывал, что влюбился в бывшую танцовщицу своего шоу-балета «Атаман» с первого взгляда и добивался ее 25 лет.

