Мокрый снег оставил несколько районов Владимирской области без света Во Владимирской области 34 бригады восстанавливают электроснабжение

Во Владимирской области 34 бригады энергетиков восстанавливают электроснабжение, нарушенное из-за налипания мокрого снега, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале. Работы ведутся сразу в нескольких районах.

Налипание мокрого снега на провода и ветки деревьев сегодня стало причиной аварийного отключения электроэнергии в ряде территорий области. Следим за обстановкой. На восстановительных работах задействовано 34 бригады: 102 человека и 39 машин, включая спецтехнику, — говорится в сообщении.

Авдеев уточнил, что специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет потребителям. Согласно прогнозам, энергоснабжение планируют восстановить до конца дня.

