15 ноября 2025 в 20:37

Мокрый снег оставил несколько районов Владимирской области без света

Во Владимирской области 34 бригады восстанавливают электроснабжение

Фото: NEWS.ru
Во Владимирской области 34 бригады энергетиков восстанавливают электроснабжение, нарушенное из-за налипания мокрого снега, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале. Работы ведутся сразу в нескольких районах.

Налипание мокрого снега на провода и ветки деревьев сегодня стало причиной аварийного отключения электроэнергии в ряде территорий области. Следим за обстановкой. На восстановительных работах задействовано 34 бригады: 102 человека и 39 машин, включая спецтехнику, — говорится в сообщении.

Авдеев уточнил, что специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет потребителям. Согласно прогнозам, энергоснабжение планируют восстановить до конца дня.

Ранее в Таганроге произошло аварийное отключение высоковольтной линии, оставившее без электроснабжения несколько районов города. Как уточнила глава города Светлана Камбулова, аварийные службы прибыли на место оперативно.

До этого атака беспилотников ВСУ на Белгородскую область оставила без электричества более 20 тысяч человек. Кроме того, в Белгороде обломки дронов привели к пожару в нескольких гаражах. После аварии энергетические службы сразу же приступили к ликвидации последствий.

Владимирская область
энергоснабжение
аварии
непогода
